«Тихий иммунитет»: настоящее количество зараженных коронавирусом сильно недооценили

Истинное количество людей, страдающих COVID-19, возможно, сильно недооценено, считают ученые. Исследование показало, что у трех четвертей людей в семье, где заражен один человек, может развиться «тихий» иммунитет к коронавирусу.
Число пострадавших от коронавируса, возможно, было сильно недооценено, потому что тесты ищут специфические антитела в крови, а не борющиеся с инфекцией
Как сообщает Daily Mail, ученые обнаружили, что шесть из восьми людей из тех, кто жил с
Последнее исследование, проведенное в больнице Страсбургского университета во Франции, изучало семь семей, у которых были зафиксированы необычные анализы крови на коронавирус.
«Наши результаты показывают, что эпидемиологические данные, основанные только на обнаружении антител к SARS-CoV-2, могут привести к существенной недооценке воздействия вируса», — говорит исследователь, профессор Самира
Иммунологические системы некоторых пациентов,
К такому выводу пришли эксперты по иммунологии. Этот вывод открывает перспективы для новых проверок на коронавирус, которые работают для обнаружения
В настоящее время подсчитано, что до 10 процентов населения могут иметь иммунитет к вирусу — основываясь на анализах антител крови, которые выявляют антитела, вырабатываемые
Профессор Дэнни Альтманн из Имперского колледжа и Британского общества иммунологов говорит, что появляется все больше свидетельств того, что иммунитет к COVID-19 выглядит необычно, поскольку некоторые люди демонстрируют иммунитет только от