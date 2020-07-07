Онищенко заявил, что у властей нет права снова все запрещать в связи с коронавирусом

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».
«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — сказал Онищенко «Интерфаксу».
«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни», — сказал Онищенко.
По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва».
Вместе с тем Онищенко отметил, что уже сейчас люди перестали соблюдать и масочный режим, и проведение дезинфекции, «у нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья — тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации».
В конце июня Онищенко говорил, что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не стоит. По словам ученого, в лучшем случае осенью будут регистрироваться отдельные случаи заболевания COVID-19, «но пандемического подъема не произойдет».