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10:17 (мск), источник: Интерфакс

Онищенко заявил, что у властей нет права снова все запрещать в связи с коронавирусом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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Источник: Reuters

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — сказал Онищенко «Интерфаксу».

Врач подчеркнул, что даже если коронавирус вернется, «сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».
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Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни», — сказал Онищенко.

По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва».

Вместе с тем Онищенко отметил, что уже сейчас люди перестали соблюдать и масочный режим, и проведение дезинфекции, «у нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья — тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации».

В конце июня Онищенко говорил, что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не стоит. По словам ученого, в лучшем случае осенью будут регистрироваться отдельные случаи заболевания COVID-19, «но пандемического подъема не произойдет».

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