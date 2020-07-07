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10:42 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/ — Общее число заболевших достигло 694 230.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 07.07
Инфицировано694 230+6 368
23.06
7425
24.06
7176
25.06
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30.06
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6611
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Скончалось10 494+198
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153
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154
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176
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30.06
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Выздоровело463 880+9 551
23.06
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24.06
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25.06
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26.06
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Инфицировано11 620 096+169 849
23.06
145231
24.06
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25.06
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Скончалось538 058+3 785
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Выздоровело6 302 626+123 578
23.06
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5.07
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6.07
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23.066.07
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Источник: Агентство «Москва»

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368, суточный рост при этом замедлился до рекордно низких 0,9%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, неделю суточный рост не превышал 1%. При этом 12 дней число новых случаев меньше 7 000. Общее число заразившихся достигло 694 230.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Калмыкия (0%), Ненецком АО (0%), Республике Крым (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Республике Ингушетия (0,5%), Северной Осетии (0,5%) и Чечне (0,5%).

В частности, новые 629 случаев были выявлены в Москве, 283 — в Ханты-Мансийском АО, 278 — в Санкт-Петербурге, 245 — в Иркутской области и 226 — в Свердловской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 219 856 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выписанных за сутки пациентов составило 9 551, всего выписали 463 880 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 2 066 пациентов в Москве, 434 — в Иркутской области, 302 — в Воронежской области, 284 — в Свердловской области и 278 — в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 198, до 10 494. В понедельник штаб сообщил о 135 умерших.

Всего с начала вспышки нового заболевания в России умерли 1,51% инфицированных.

За сутки умерли 48 пациентов в Санкт-Петербурге, 24 в Москве, восемь в Красноярском крае, семь в Иркутской области, шесть в Республике Тыва.

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11:11 (мск)© Ньюстюб
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