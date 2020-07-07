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11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лягушка преодолела 8 тысяч километров в банане

Ее спасли и теперь откармливают сверчками.

Сотрудник супермаркета в британском городе Лланелли с удивлением заметил в одном бананов экзотическую лягушку размером с большой палец, сообщает Metro.

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Распознав чужестранку, работники магазина не выбросили ее на улицу. Они обратились в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, и вскоре спасением лягушки занялись инспекторы природоохранной службы.

Как оказалось, этот вид бананницы обитает в Колумбии, которая экспортирует бананы во многие страны мира. По всей видимости, лягушка-путешественница сумела преодолеть больше 8 тысяч километров, прежде чем оказалась в Уэльсе. Эксперты говорят: бананницы умеют замедлять метаболизм, чтобы долгое время обходиться без еды и воды или чтобы пережить резкое похолодание.

Сейчас о лягушке заботятся в центре для морских и земноводных существ Silent World Zoo To You. Ее кормят сверчками и мухами.

Анна Лысенко

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