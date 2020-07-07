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12:22 (мск), источник: Газета.Ру

Мария Шукшина высказалась о «цифровом концлагере»

Актриса и телеведущая Мария Шукшина обратилась к россиянам с речью о вакцинации и «чипировании».

Источник: РИА "Новости"

Она назвала эти проблемы «острейшими».

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«Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами», — заявила Шукшина, во время записи находившаяся на территории Среднеуральского женском монастыре, ранее захваченном схиигуменом Сергием. Самому эпатажному священнослужителю она высказала свою поддержку.

Ранее о «чипировании» высказывался режиссер Никита Михалков, обвинивший в якобы имеющемся желании чипировать население Земли предпринимателя Билла Гейтса.

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