13:28 (мск), источник: Ведомости
Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью
Песков сказал, что не осведомлен о подробностях произошедшего.
Задержание советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова не связано с его деятельностью как журналиста, сказал
Песков подтвердил свою уверенность в работе Сафронова как журналиста, которую он высказывал ранее: «Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой». При этом он сказал, что контрразведчики «разовую работу выполняют очень качественно».
ФСБ не ставила президента Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, в Кремле о случившемся узнали из СМИ, ответил Песков. Он сказал, что «совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки». В Кремле не считают, что дело Сафронова требует особого контроля президента, ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов: «У Ивана будет возможность защищаться».
«Роскосмос» и ФСБ сообщили о задержании Сафронова утром 7 июля. Сафронову, который в марте 2020 г. после ухода из «Ведомостей» перешел на работу в «Роскосмос», вменяется государственная измена. ФСБ заявило, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю государственную тайну о
Юрий Литвиненко, Светлана Бочарова