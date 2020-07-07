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13:28 (мск), источник: Ведомости

Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

Песков сказал, что не осведомлен о подробностях произошедшего.

Источник: Reuters

Задержание советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова не связано с его деятельностью как журналиста, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью [Сафронова]», — сказал Песков. Он затруднился ответить на вопрос, означает ли это связь задержания Сафронова с его работой в «Роскосмосе». Песков сообщил, что о деталях произошедшего в Кремле не знают.

Песков подтвердил свою уверенность в работе Сафронова как журналиста, которую он высказывал ранее: «Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой». При этом он сказал, что контрразведчики «разовую работу выполняют очень качественно».

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ФСБ не ставила президента Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, в Кремле о случившемся узнали из СМИ, ответил Песков. Он сказал, что «совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки». В Кремле не считают, что дело Сафронова требует особого контроля президента, ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов: «У Ивана будет возможность защищаться».

«Роскосмос» и ФСБ сообщили о задержании Сафронова утром 7 июля. Сафронову, который в марте 2020 г. после ухода из «Ведомостей» перешел на работу в «Роскосмос», вменяется государственная измена. ФСБ заявило, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю государственную тайну о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. «Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации.

Юрий Литвиненко, Светлана Бочарова

 Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью
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