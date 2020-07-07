Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
45Парад Победы в Москве
14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: делать выводы о снижении доходов россиян на основании опроса некорректно

В Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», согласно которому почти 45% россиян живет на 15 тыс. руб. в месяц.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы по федеральному уровню на основе небольшой выборки некорректно.

Я бы здесь осторожно ответил: безусловно, мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний, выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно. Это можно сразу сказать.
Дмитрий Песков

Он уточнил, что в Кремле не знакомы с исследованием.

В опросе приведены данные, как изменились доходы россиян в июне (после ослабления режима самоизоляции) по сравнению с февралем (до введения ограничений и режима самоизоляции). В исследовании участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка около 1,5 тыс. является стандартной для всероссийских опросов (например, ВЦИОМ, как правило, опрашивает 1,6 тыс. человек).

Экономика России после пандемии коронавируса
 ФСБ задержала советника Рогозина. Подробности
Владимир Путин произвел громкую отставку
ФСБ заподозрила Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Мария Шукшина высказалась о «цифровом концлагере»
Пустой счет. Почему клиенты теряют деньги в банках
В Китае и Монголии появились случаи бубонной чумы. Опасно ли это
В Хвалынске катались на лыжах посреди лета (видео)
Мост рухнул в реку на востоке Китая (видео)
Gnezdo.ru
Заворотнюк успела написать пару слов из больницы
Что случилось: подробности смерти Лужкова
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Эти 3 актера увели жен у лучших друзей
Hi-Tech
С Марса пришел удивительный снимок (фото) Когда-то эта область могла быть похожа на Землю
Горячие темы на Авто
Колумб и море 311
Всем добрый ! 156
А на пенсии оказывается жить хорошо) 139
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Кино
Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова Актер находится под домашним арестом после участия в смертельном ДТП
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Принципы честного электронного голосования: результаты порадовали
Популярные темы на «Детях»
Про деревню, соседа и живность 168
Есть ли юристы на сайте? 137
Меня чуть не прибили, за то что я не пропустила без очереди. 129
А у вас получается делать минимум 10000 шагов? 92
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Легитимность голосования по поправкам: эксперты вынесли вердикт
Как спастись от коронавируса с помощью раствора серебра
Зачем нужна цифра? В Минпросвещения оценили плюсы цифровизации образования
При голосовании по поправкам Конституции допущена ошибка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь