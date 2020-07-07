14:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: делать выводы о снижении доходов россиян на основании опроса некорректно
В Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Росгосстрах жизнь» и
Я бы здесь осторожно ответил: безусловно, мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний, выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать
какие-товыводы по федеральному уровню некорректно. Это можно сразу сказать.
Он уточнил, что в Кремле не знакомы с исследованием.
В опросе приведены данные, как изменились доходы россиян в июне (после ослабления режима самоизоляции) по сравнению с февралем (до введения ограничений и режима самоизоляции). В исследовании участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка около 1,5 тыс. является стандартной для всероссийских опросов (например, ВЦИОМ, как правило, опрашивает 1,6 тыс. человек).