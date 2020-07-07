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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турок полетал на параплане вместе с диваном и телевизором (видео)

В полете он ел чипсы и переключал каналы.

29-летний Хасан Кавал из Турции — инструктор по парапланеризму и блогер. Он часто публикует забавные или экстремальные ролики в соцсетях, но в начале июля он сделал нечто странное.

Дело в том, что в полет Кавал отправился на диване, к которому были приделаны колеса, подставка для ног, телевизор на специальной раме и даже небольшая лампа.

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В полете турок снимал себя на камеру, ел чипсы и переключал телеканалы. Он даже сменил кроссовки на удобные домашние тапочки. Хасан не был пристегнут и не надел защитный шлем, при этом чувствовал он себя довольно расслабленно и уверенно.

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В ролике, который Кавал опубликовал в соцсетях, он показывает саму сборку летательно-диванной конструкции, подготовку к полету, процесс и приземление. Он также просит не повторять его эксперимент самостоятельно, ведь сам он готовился к нему очень профессионально и долго, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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