15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Турок полетал на параплане вместе с диваном и телевизором (видео)
В полете он ел чипсы и переключал каналы.
29-летний Хасан Кавал из Турции — инструктор по парапланеризму и блогер. Он часто публикует забавные или экстремальные ролики в соцсетях, но в начале июля он сделал нечто странное.
Дело в том, что в полет Кавал отправился на диване, к которому были приделаны колеса, подставка для ног, телевизор на специальной раме и даже небольшая лампа.
В полете турок снимал себя на камеру, ел чипсы и переключал телеканалы. Он даже сменил кроссовки на удобные домашние тапочки. Хасан не был пристегнут и не надел защитный шлем, при этом чувствовал он себя довольно расслабленно и уверенно.
В ролике, который Кавал опубликовал в соцсетях, он показывает саму сборку
Екатерина Гура