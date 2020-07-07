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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу. На сайте российского перевозчика появились билеты на рейсы Москва — Аликанте (Испания) на 10 июля, а также Москва — Ницца (Франция) на 11 июля.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно информации перевозчика, стоимость билетов в Ниццу начинается от 12 787 рублей, а в Аликанте — от 16 417 рублей.

В авиакомпании уточнили, что разрешения на перелеты были даны Росавиацией. Рейс в Испанию будет вывозным, потому попасть на борт смогут только некоторые категории граждан, в частности, россияне, подавшие свои данные в списки Минкомсвязи РФ на портале gosuslugi.ru.

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Также воспользоваться перелетом смогут пассажиры, которым разрешен выезд из России и въезд в Испанию на фоне ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. К ним относятся граждане Испании и других стран Евросоюза и их ближайшие родственники, граждане, имеющие вид на жительство в Испании или странах Евросоюза, Андорры, Ватикана и Сан-Марино, а также дипломаты.

Информации о рейсе во Францию на сайте нет, вероятнее всего, он также будет относиться к вывозным, и на него смогут попасть только пассажиры, имеющие право на въезд в европейскую страну.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками. Кроме того, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в клиниках.

Туризм после пандемии коронавируса

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. В настоящий момент исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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