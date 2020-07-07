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16:34 (мск), источник: ТАСС Наука

Яд скорпиона «превратили» в лекарство от рака

Для этого ученые немного изменили один из белков в его составе.

Источник: CC0/Patrizia08

ТАСС, 7 июля. Молекулярные биологи приспособили молекулы яда пестрых скорпионов для лечения аутоиммунных болезней и определенных типов рака. Для этого ученые поменяли то, с какими ионными каналами эти молекулы взаимодействуют, пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой научный журнал Frontiers in Pharmacology.

Наша глобальная цель — понять, как устроены участки взаимодействия подобных белков и калиевых каналов. Это поможет найти ключ к созданию препаратов нового поколения для персонализированной медицины.
Алексей Кузьменков
Один из авторов работы, научный сотрудник Института биоорганической химии РАН

За последние десять лет биохимики и биологи создали множество новых лекарств на основе различных ядов и других веществ, которые были извлечены из тела самых разных морских и сухопутных животных. К примеру, в начале прошлого десятилетия биохимики из Франции создали мощный и не вызывающий привыкания анальгетик мамбалгин на основе яда африканской змеи черной мамбы (Dendroaspis polylepis).

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Как правило, в яде змей, скорпионов, пауков и других ядовитых животных содержится множество белков и сигнальных молекул, которые могут проникать в рецепторы или ионные каналы на поверхности нервных клеток и мешать им работать. В нормальной ситуации блокировка их работы приводит к параличу или конвульсиям. Однако при развитии некоторых нейродегенеративных болезней это может пойти на пользу пациенту. Для этого нужно создать такую версию яда, которая действовала бы только на конкретные нейроны или же обладала пониженной или повышенной активностью.

Кузьменков и его коллеги решили эту задачу, используя яд пестрых скорпионов (Mesobuthus eupeus). Эти паукообразные широко распространены в Сирии, Турции, на юге России, а также в странах Центральной Азии. Вещества из их яда вызывают у человека зуд, отек и боль, но в большинстве случаев он не смертелен для человека.

«Приручение» яда

Ученые уже давно пытаются приспособить некоторые компоненты яда пестрых скорпионов для создания лекарств от малярии и некоторых инфекций, а также лечения артрита и воспалений.

Российских исследователей интересовал другой компонент их яда — белок MeKTx13−3.

Он представляет собой короткую цепочку аминокислот, которая блокирует работу нескольких типов ионных каналов, управляющих круговоротом ионов калия внутри клетки. Сильнее всего этот белок затрагивает каналы типа Kv1.1, но при этом действует и на некоторые другие схожие структуры, такие как Kv1.3, хотя и с меньшей силой.

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Российские ученые попытались модифицировать белок MeKTx13−3 таким образом, чтобы заставить его действовать преимущественно на каналы типа Kv1.3, нарушения в работе которых связаны с развитием рассеянного склероза, диабета и болезни Альцгеймера. Для этого ученые выяснили, как MeKTx13−3 взаимодействует со всеми типами калиевых ионных каналов.

Результаты показали, что структуру этой молекулы можно изменить таким образом, что она почти не потеряет своей способности связываться с каналами типа Kv1.3, но при этом будет значительно меньше действовать на Kv1.1 и другие варианты этих клеточных структур. Как оказалось, для этого достаточно было заменить в белковой цепочке MeKTx13−3 всего четыре звена.

Как показали опыты на зародышах лягушек, благодаря этому ученые примерно в сто раз повысили избирательность действия новой молекулы, которую назвали MeKTx13−3_AAAR. Это позволяет использовать «перепрофилированный» яд скорпиона для борьбы с различными нейродегенеративными расстройствами, раком и аутоиммунными болезнями.

Как предполагают ученые, нечто похожее можно сделать и с другими токсинами, которые воздействуют на калиевые каналы.

Последующие опыты и расчеты покажут, насколько это реально осуществить на практике, подытожили исследователи.

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