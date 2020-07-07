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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская рыба виртуозно утащила двух рыбаков за борт (видео)

Но всем понравилось.

Компания из Флориды устроила своему другу Майку сюрприз на 30-летие. Они оплатили парню рыбалку с яхты, и она настолько удалась, что порадовала не только именинника, но и многочисленных пользователей соцсетей.

Майку повезло буквально сразу — он подхватил огромного групера. Увидев, что парень контролирует ситуацию, гид позволил ему самому вытащить добычу из воды. Вот только рыба Майку попалась с характером. Она сделала резкий рывок и утащила мужчину за борт, а затем уплыла вместе с удочкой.

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На этом история не закончилась. Примерно через 20 минут девушка на борту яхты заметила в кристально чистой воде возле Кейп-Корал ту саму удочку. Она лежала на дне на глубине больше 12 метров. Сперва ребята решили за ней нырнуть, но потом подцепили удочку якорем. И тут оказалось, что на другом конце лески все еще был тот самый групер.

Рыбаки попытались вытащить рыбу во второй раз. Удочку на этот раз вручили Эрику, другу именинника. Уже и так мокрый Майк прыгнул в воду, чтобы сфотографироваться с добычей.

Когда групера подтянули к борту, все перестали потешаться над именинником. Ведь рыба проделала свой финт во второй раз — не успел Эрик оглянуться, как тоже оказался в воде.

Под хохот и аплодисменты свидетелей групера все же удалось поймать. Он весил около 204 кг.

Анна Лысенко

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