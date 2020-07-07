16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская рыба виртуозно утащила двух рыбаков за борт (видео)
Но всем понравилось.
Компания из Флориды устроила своему другу Майку сюрприз на 30-летие. Они оплатили парню рыбалку с яхты, и она настолько удалась, что порадовала не только именинника, но и многочисленных пользователей соцсетей.
Майку повезло буквально сразу — он подхватил огромного групера. Увидев, что парень контролирует ситуацию, гид позволил ему самому вытащить добычу из воды. Вот только рыба Майку попалась с характером. Она сделала резкий рывок и утащила мужчину за борт, а затем уплыла вместе с удочкой.
На этом история не закончилась. Примерно через 20 минут девушка на борту яхты заметила в кристально чистой воде возле
Рыбаки попытались вытащить рыбу во второй раз. Удочку на этот раз вручили Эрику, другу именинника. Уже и так мокрый Майк прыгнул в воду, чтобы сфотографироваться с добычей.
Когда групера подтянули к борту, все перестали потешаться над именинником. Ведь рыба проделала свой финт во второй раз — не успел Эрик оглянуться, как тоже оказался в воде.
Под хохот и аплодисменты свидетелей групера все же удалось поймать. Он весил около 204 кг.
Анна Лысенко