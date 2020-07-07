18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит девушка с невероятно длинными ногами (фото)
В родной Азии она настоящая суперзвезда.
29-летняя Ренценхорлу «Рен» Бад из Чикаго при своем росте 206 сантиметров является не только одной из самых высоких девушек в мире, но и обладательницей почти рекордных ног длинною в 134 сантиметра и 11 миллиметров. «Почти» — потому что сейчас мировой рекорд принадлежит американке Маки Каррин, чьи ноги длиннее ног Рен на 51 миллиметр.
Сейчас Рен гордится своим ростом и ногами и часто носит короткие юбки, шорты и каблуки, но в детстве она сильно комплексовала, хотя уже тогда одноклассники восхищались ее ростом.
По словам девушки, сейчас в родной Монголии или в Сеуле она настоящая суперзвезда — везде, где она появляется, люди хотят с ней сфотографироваться.
Однако длинные ноги — это еще и трудности. Рен отмечает, что не проходит почти не в один дверной проем — ей все время приходится нагибаться, чтобы не ударится головой. Кроме того, девушке очень не везет с шоппингом — найти одежду (особенно брюки и джинсы) для нее настоящее испытание. Так что, чаще всего она покупает вещи онлайн или шьет на заказ, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура