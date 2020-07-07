19:15 (мск), источник: Газета.Ру
Глава ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика, передает ТАСС.
Гебрейесус рассказал, что за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.
Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.