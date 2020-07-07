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19:15 (мск), источник: Газета.Ру

Глава ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика, передает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 07.07
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Источник: AFP 2020

Гебрейесус рассказал, что за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.

Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии.
Тедрос Аданом Гебрейесус
Глава ВОЗ

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
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19:52 (мск)© Ньюстюб
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