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22:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В России могут появиться водительские права нового образца

МВД России разработало проект приказа, который вносит изменения в ведомственные нормативные акты о регистрации автотранспорта, сообщается на сайте ведомства. Например, вводятся новые обозначения на водительских правах.

Источник: РИА "Новости"

В частности, бланк водительского удостоверения, содержащий надпись по-французски «PERMIS DE CONDUIRE», будет дополнен английской надписью «DRIVING LICENCE».

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«В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения, — говорится в сообщении.— Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов».

Кроме того, согласно проекту, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации (для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок). В документе уточняется перечень сведений, которые вносятся в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства.

Требования к паспорту, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного (в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на госучете).

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