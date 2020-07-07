В России могут появиться водительские права нового образца

В частности, бланк водительского удостоверения, содержащий надпись по-французски «PERMIS DE CONDUIRE», будет дополнен английской надписью «DRIVING LICENCE».
«В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения, — говорится в сообщении.— Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов».
Кроме того, согласно проекту, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации (для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок). В документе уточняется перечень сведений, которые вносятся в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства.
Требования к паспорту, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного (в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на госучете).