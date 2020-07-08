Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
9Скончался Эннио Морриконе
11:13 (мск), источник: Известия

Коронные места: ученые выяснили, где выше опасность заразиться

«Известия» составили рейтинг особо опасных пространств.

Коронавирус COVID-19
11:34 (мск)Число новых случаев COVID-19 сократилось за месяц на 31 процент
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано700 792+6 562
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
24.067.07
Скончалось10 667+173
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
24.067.07
Выздоровело472 511+8 631
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
24.067.07
Инфицировано11 829 602+209 506
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
24.067.07
Скончалось544 163+6 105
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
24.067.07
Выздоровело6 447 656+145 030
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
24.067.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Многие прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства открылись в Москве с 23 июня, но угроза заражения коронавирусом всё еще сохраняется. «Известия» решили с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснить, где она выше. На первом месте в этом рейтинге оказались помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик. На третьем — бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными также при посещении стоматолога, на стадионах и в кальянных. Определяя потенциально опасные территории, российские ученые оказались во многом солидарны с японскими специалистами, опубликовавшими по этому поводу научную статью.

Плохая вентиляция

Ученые предупреждают: несмотря на то, что практически все ограничительные меры сняты, многие общественные места остаются опасными в плане заражения COVID-19. На первом месте — любые плохо проветриваемые помещения.

Новость
ВОЗ допускает, что коронавирус распространяется не только с кашлем и чиханием. Но и с дыханием

— Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция, — сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство.

На втором месте в рейтинге — места, где люди близко общаются на протяжении долгого периода времени.

— На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик, — сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев. — Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас люди несколько расслабились и перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Веселиться рано

На третьей позиции, согласно опросу «Известий», расположились бары, рестораны и клубы, в которых проходят различные вечеринки. По словам сотрудницы научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН (вуз — участник проекта «5−100») Елены Беловой, самыми опасными в плане распространения коронавируса можно назвать любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей.

Новость
Ученые: люди унаследовали уязвимость к коронавирусу от неандертальцев

Также заразиться можно в храмах, где собирается много верующих, сообщила Елена Белова. Культовые сооружения — на четвертом месте рейтинга. Это подтверждают и зарубежные наблюдения. В частности, на мероприятии церковного хора в штате Вашингтон заразились 87% участников, о чем сообщил эпидемиолог из отдела общественного здравоохранения округа Скагит Ли (США) Ли Хамнер. 53 человека из 61 были инфицированы, двое впоследствии умерли. Дело в том, что во время пения люди могут распространять с капельками слюны частички вируса. Певцы также глубоко дышат, что увеличивает вероятность заражения.

Пятое место занимают другие общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. По данным опроса, проведенного в Японии, высокая динамика передачи вируса характерна для помещений, где посетители на протяжении длительного времени тяжело дышат и громко говорят: в фитнес-клубах, на театральных представлениях и концертах, конференциях.

Хитоси Ошитани из Университета Тохоку в Сендае (Япония) и его коллеги проанализировали несколько десятков групп, состоящих по меньшей мере из пяти инфицированных людей, которые посетили одно и то же мероприятие. Из 61 выявленных случаев массового заражения часть произошла в больницах и домах престарелых. Однако чуть более половины людей были инфицированы на музыкальных мероприятиях, в ресторанах и на рабочих местах.

Исследователи особенно отметили группу из 30 посетителей концерта живой музыки — среди заболевших были исполнители, зрители и персонал, обслуживающий мероприятие.
Видео
Ученые: обычной фильтрацией не остановить распространение вируса в транспорте

Гуляй не смело

Есть и другие места, где можно подхватить коронавирус. По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Романа Зиновкина, к опасным с точки зрения заражения относятся театры, кинотеатры, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах. Особенно эксперт выделил стоматологические кабинеты, поскольку при лечении зубов образуется огромное количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы патогена.

Вирус может в большом количестве находиться на стадионах, а также передаваться во время спортивных игр.

К самым потенциально опасным местам я бы отнес трибуны стадионов — болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки. Караоке тоже представляет опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По той же причине угрозу несут кальянные. Стоит помнить, что никогда не знаешь, где заразишься. Тесного контакта с людьми всегда лучше избегать, и не только в период пандемии коронавируса.
Роман Комнов
интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского

Несмотря на то, что с 23 июня в Москве открылись многие прежде закрытые для посещения заведения и общественные пространства, многие из них всё еще потенциально опасны. Необходимо помнить о мерах предосторожности: соблюдать дистанцию и носить маску и перчатки. И не забывать, что заразным может быть человек без симптомов. Такие люди часто не снижают социальной активности, считая себя здоровыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Негибкий экран: бизнес предупредил о риске дефицита новых гаджетов
Трубное дело: реально ли создать «газовую ОПЕК»
Путину предложили перенести дату празднования Дня России
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»
В ВОЗ допустили, что коронавирус распространяется с дыханием
Найденная строителями кость оказалась настоящим сокровищем
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности
Названы профессии с самыми большими зарплатами на удаленке
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Волевая Александра: полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Мир ждет четвертая революция промышленности. Чего нужно бояться? Прикидываем вероятность восстания машин
Горячие темы на Авто
Колумб и море 314
А на пенсии оказывается жить хорошо) 208
Всем добрый ! 157
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 89
Кино
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ На телеканале стартует новое шоу «Битва дизайнеров»
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Состояние Булановой ухудшилось
Москва лидирует: организация голосования прошла на высшем уровне
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Домработница в СССР: реальные фото
Леди
Ходченкова в небесно-голубом сарафане собирает комплименты Актриса отдыхает на море.
Новости партнеров
Голосование аннулируют: Общественный штаб нашел грубую ошибку
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь