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09:20 (мск), источник: Ведомости

Кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам

Стратегией выживания стала этническая взаимопомощь.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано694 230+6 368
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
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28.06
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Скончалось10 494+198
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154
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Выздоровело463 880+9 551
24.06
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25.06
6342
26.06
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29.06
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Инфицировано11 829 602+209 506
24.06
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Скончалось544 163+6 105
24.06
5104
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Выздоровело6 447 656+145 030
24.06
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25.06
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26.06
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Источник: Ведомости

От пандемии коронавируса в России пострадали практически все жители, однако в самом плохом положении оказались трудовые мигранты. Реальная картина проблем граждан из соседних республик, приехавших на заработки в нашу страну, описывается в докладе «Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса», подготовленном исследователями Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Главный вывод исследования: многие мифы о том, как будут вести себя рабочие из других стран во время карантинного режима, не имеют ничего общего с реальностью.

После того как многие предприятия в России были закрыты на карантин, в СМИ и даже в экспертном сообществе начались разговоры о том, что лишившиеся работы гастарбайтеры могут превратиться в реальную угрозу для общества — мол, теперь они поголовно ударятся в криминал, а мигрантские общежития превратятся в очаги заражения коронавирусом. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти страхи, специалисты Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС провели массовый опрос трудовых мигрантов, позволивший существенно прояснить взгляд на их положение во время эпидемии. В опросе приняли участие 2074 человека — мигранты из Киргизии и Узбекистана, а также россияне. Результаты оказались во многом неожиданными.

По сути, оправдались только предположения аналитиков, что кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам. Так, в период эпидемии потеряли работу 40% респондентов-иностранцев (против 23% респондентов-россиян).
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Если же прибавить тех работников, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, доля мигрантов, оставшихся без источников дохода, вырастет до 75% против 48% среди россиян, живущих в той же местности. Например, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% местных жителей. Сложности, с которыми столкнулись мигранты, красноречиво иллюстрируются данными об изменении дохода. Лишь у 19% работников, приехавших из бывших республик СССР, доход не изменился или увеличился. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».

У местных жителей этот показатель не настолько катастрофический: о потере всех источников дохода заявили 27% респондентов-россиян по стране и 30% — в Москве.

При этом неожиданно обнаружилось, что многие трудовые мигранты (38% в Москве и 42% по России в целом) имеют сбережения.

Однако их хватает лишь на короткий промежуток времени, так что пережить трехмесячный карантин на собственной денежной подушке смогли только 10% мигрантов по России и 8% в Москве. «Многие мигранты первое время жили на сбережения, однако затем деньги кончились и для них встал вопрос о физическом выживании», — отмечают авторы исследования.

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Напрасные страхи

На первом этапе карантина было много прогнозов о том, что, потеряв средства к существованию и не имея возможности вернуться на родину, мигранты обратятся к криминальным стратегиям. Они не подтвердились. По данным МВД России, в апреле число «криминальных деяний, совершенных иностранцами, сократилось на 9,6%, в том числе убийств — на 14,3%, разбоев — на 7,8%, грабежей — на 28,6%, краж — на 5,9%» по сравнению с апрелем прошлого года.

«Криминал не стал массовой стратегией для мигрантов в России во время эпидемии», — констатируют авторы исследования.

Вместо этого их коллективной стратегией выживания стала солидарность и взаимопомощь по этнической линии.

Респондентам в ходе опроса было предложено согласиться или не согласиться с высказыванием: «В последнее время я стал внимательнее относиться к потребностям малознакомых людей, пытаюсь в случае чего помочь». Иностранные рабочие положительно отвечали на этот вопрос в 1,5 раза чаще, чем россияне.

«На этих данных можно сделать предположение, согласно которому местные жители в ответ на эпидемию в большей степени замкнулись на себе, а мигранты стали пытаться помогать друг другу», — отмечает старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС Евгений Варшавер.

Не подтвердился и миф о том, что от мигрантов исходит повышенная эпидемическая опасность.

Как выяснили исследователи, в период карантина иностранные рабочие реже, чем россияне, выходили на улицу. Так, ни разу не покидали свое жилье, чтобы встретиться с друзьями, заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе, 48% мигрантов против 42% местных жителей. -

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