Кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам

От пандемии коронавируса в России пострадали практически все жители, однако в самом плохом положении оказались трудовые мигранты. Реальная картина проблем граждан из соседних республик, приехавших на заработки в нашу страну, описывается в докладе «Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса», подготовленном исследователями Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Главный вывод исследования: многие мифы о том, как будут вести себя рабочие из других стран во время карантинного режима, не имеют ничего общего с реальностью.
После того как многие предприятия в России были закрыты на карантин, в СМИ и даже в экспертном сообществе начались разговоры о том, что лишившиеся работы гастарбайтеры могут превратиться в реальную угрозу для общества — мол, теперь они поголовно ударятся в криминал, а мигрантские общежития превратятся в очаги заражения коронавирусом. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти страхи, специалисты Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС провели массовый опрос трудовых мигрантов, позволивший существенно прояснить взгляд на их положение во время эпидемии. В опросе приняли участие 2074 человека — мигранты из Киргизии и Узбекистана, а также россияне. Результаты оказались во многом неожиданными.
Если же прибавить тех работников, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, доля мигрантов, оставшихся без источников дохода, вырастет до 75% против 48% среди россиян, живущих в той же местности. Например, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% местных жителей. Сложности, с которыми столкнулись мигранты, красноречиво иллюстрируются данными об изменении дохода. Лишь у 19% работников, приехавших из бывших республик СССР, доход не изменился или увеличился. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».
У местных жителей этот показатель не настолько катастрофический: о потере всех источников дохода заявили 27%
Однако их хватает лишь на короткий промежуток времени, так что пережить трехмесячный карантин на собственной денежной подушке смогли только 10% мигрантов по России и 8% в Москве. «Многие мигранты первое время жили на сбережения, однако затем деньги кончились и для них встал вопрос о физическом выживании», — отмечают авторы исследования.
На первом этапе карантина было много прогнозов о том, что, потеряв средства к существованию и не имея возможности вернуться на родину, мигранты обратятся к криминальным стратегиям. Они не подтвердились. По данным МВД России, в апреле число «криминальных деяний, совершенных иностранцами, сократилось на 9,6%, в том числе убийств — на 14,3%, разбоев — на 7,8%, грабежей — на 28,6%, краж — на 5,9%» по сравнению с апрелем прошлого года.
«Криминал не стал массовой стратегией для мигрантов в России во время эпидемии», — констатируют авторы исследования.
Респондентам в ходе опроса было предложено согласиться или не согласиться с высказыванием: «В последнее время я стал внимательнее относиться к потребностям малознакомых людей, пытаюсь в случае чего помочь». Иностранные рабочие положительно отвечали на этот вопрос в 1,5 раза чаще, чем россияне.
«На этих данных можно сделать предположение, согласно которому местные жители в ответ на эпидемию в большей степени замкнулись на себе, а мигранты стали пытаться помогать друг другу», — отмечает старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС Евгений Варшавер.
Как выяснили исследователи, в период карантина иностранные рабочие реже, чем россияне, выходили на улицу. Так, ни разу не покидали свое жилье, чтобы встретиться с друзьями, заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе, 48% мигрантов против 42% местных жителей. -