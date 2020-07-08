Исследование: продажи свадебных платьев после самоизоляции выросли втрое

Продажи свадебных платьев в России после снятия режима самоизоляции подскочили втрое, сообщают во вторник «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Средний чек при покупке свадебного платья в июне составил 24 650 рублей, увеличившись в годовом выражении на 15%, в месячном — на 5%. Число покупок свадебных платьев оказалось ниже прошлогоднего уровня на 37%, но выше мая на 234%.
Обручальные кольца россиянам в июне в среднем обходились в 6609 рублей — на 4% дороже, чем в прошлом году, и на 8% дешевле, чем в мае. Число покупок при этом было ниже прошлогоднего уровня на 50%, но выше мая на 10%.
Средний чек на свадебный букет превысил прошлогодний показатель на 9% и на 12% — майский, составив 1762 рубля. Ценник «не дотянул» до показателя прошлого года на 39%, но обогнал майский более чем вчетверо.
Меньше всего средний чек изменился на шампанское. Так, в июне 2020 года он составил 357 рублей, что на 1% ниже, чем в июне прошлого года, и на 4% выше, чем в мае этого года. А вот число покупок увеличилось, как по сравнению с 2019 годом, так и с последним весенним месяцем — на 8% и на 4% соответственно.
Согласно исследованию, в общей сложности средний чек на покупку свадебного платья, обручальных колец, букета невесты и шампанского за год вырос на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики снизилась на 42%.