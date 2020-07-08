11:40 (мск), источник: Life.ru
Учёные рассказали о третьем пациенте, поборовшем ВИЧ
Успеха удалось добиться с помощью агрессивного лечения.
Третий человек в мире смог излечиться от
Отмечается, что такой способ борьбы с ВИЧ является достаточно агрессивным. Никотинамид заставляет заражённые клетки пробуждать латентный вирус,
Однако, чтобы окончательно убедиться в победе над болезнью, специалистам необходимо исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника пациента из
На сегодняшний день в мире подтверждено два случая излечения от