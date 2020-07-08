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15:07 (мск), источник: Известия

Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран

Заявки на закупку российского препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир» уже поступили из разных стран. Об этом в среду, 8 июля, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному “Авифавиру” заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии», — сказал Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Он также отметил, что высокий потенциал показывает препарат «Левилимаб», который предназначен для терапии тяжелой пневмонии.

Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» 3 июля объявили об экспортных поставках «Авифавира» в Белоруссию и Казахстан.

В конце июня в Израиле не исключили закупку «Авифавира». Данная тема поднималась на переговорах лидеров двух стран.

«Авифавир» был зарегистрирован российским Минздравом 29 мая, его включили в рекомендации как средство для борьбы с коронавирусом. С 11 июня он начал поступать в медучреждения России. В министерстве отмечали, что, по предварительной оценке, эффективность препарата составила 90%.

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