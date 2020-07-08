Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран

«Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному “Авифавиру” заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и
Он также отметил, что высокий потенциал показывает препарат «Левилимаб», который предназначен для терапии тяжелой пневмонии.
Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» 3 июля объявили об экспортных поставках «Авифавира» в Белоруссию и Казахстан.
В конце июня в Израиле не исключили закупку «Авифавира». Данная тема поднималась на переговорах лидеров двух стран.
«Авифавир» был зарегистрирован российским Минздравом 29 мая, его включили в рекомендации как средство для борьбы с коронавирусом. С 11 июня он начал поступать в медучреждения России. В министерстве отмечали, что, по предварительной оценке, эффективность препарата составила 90%.