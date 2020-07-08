15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из России показала народы мира в образе девочек
Она продолжает работать над этой серией.
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Она продолжает работать над этой серией.
Иллюстратор из Тулы Лера Кирякова уже пару лет ведет проект под названием «Красота мира». В нем она изобразила милых мультяшных девочек, чей внешний вид, одежда и аксессуары представляют определенный регион или страну мира. Пока в серии десять работ, среди которых есть представительницы России, Украины, Монголии, Японии, Индии, Кении и других стран.
Художница публикует свои иллюстрации в соцсетях и обещает подписчикам продолжить проект.
Екатерина Гура