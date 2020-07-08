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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из России показала народы мира в образе девочек

Она продолжает работать над этой серией.

Иллюстратор из Тулы Лера Кирякова уже пару лет ведет проект под названием «Красота мира». В нем она изобразила милых мультяшных девочек, чей внешний вид, одежда и аксессуары представляют определенный регион или страну мира. Пока в серии десять работ, среди которых есть представительницы России, Украины, Монголии, Японии, Индии, Кении и других стран.

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Россия
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Представительница народов крайнего Севера
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Индия
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Украина
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Кения
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Монголия
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Япония
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Гавайи
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Мексика
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Представительница коренного населения Америки

Художница публикует свои иллюстрации в соцсетях и обещает подписчикам продолжить проект.

Екатерина Гура

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