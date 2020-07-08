Школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, — заявил Кравцов. — Школьники и учителя придут в школы, начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов».
Также принято решение создать государственную информационную систему «Цифровая образовательная среда», где будет верифицированный контент, соответствующий стандартам образования, который можно будет использовать в школах.
«Мы его разложим по четвертям, по полугодиям и всем темам, чтобы учитель в традиционном формате обучения мог использовать электронное проверенное содержание. Кроме того, мы увидели, что во многих школах — слабый интернет. Поэтому у нас будет отдельная программа по доведению интернета до каждого класса, — рассказал Сергей Кравцов. — Мы готовимся к тому, что школы 1 сентября откроются в обычном формате. Полученный опыт и информационная система дополнят традиционное обучение. Еще раз подчеркну. Школьные линейки будут, но они пройдут с учетом требований Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей».
Также в начале учебного года в школах будет проведена диагностика знаний школьников.
«Мы посмотрим уровень знаний, и если возникнут проблемы после дистанционного обучения, то у нас готова программа помощи ученикам и учителям, чтобы ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», — рассказал Сергей Кравцов.