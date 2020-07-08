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17:27 (мск), источник: Российская газета

Школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате

Школьные линейки 1 сентября пройдут в новом измененном формате. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

Источник: РИА "Новости"

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, — заявил Кравцов. — Школьники и учителя придут в школы, начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов».

По словам министра, есть требования Роспотребнадзора, по которым массовые мероприятия в школах до 1 января следующего года не предусмотрены.
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Также принято решение создать государственную информационную систему «Цифровая образовательная среда», где будет верифицированный контент, соответствующий стандартам образования, который можно будет использовать в школах.

«Мы его разложим по четвертям, по полугодиям и всем темам, чтобы учитель в традиционном формате обучения мог использовать электронное проверенное содержание. Кроме того, мы увидели, что во многих школах — слабый интернет. Поэтому у нас будет отдельная программа по доведению интернета до каждого класса, — рассказал Сергей Кравцов. — Мы готовимся к тому, что школы 1 сентября откроются в обычном формате. Полученный опыт и информационная система дополнят традиционное обучение. Еще раз подчеркну. Школьные линейки будут, но они пройдут с учетом требований Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей».

Также в начале учебного года в школах будет проведена диагностика знаний школьников.

«Мы посмотрим уровень знаний, и если возникнут проблемы после дистанционного обучения, то у нас готова программа помощи ученикам и учителям, чтобы ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», — рассказал Сергей Кравцов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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