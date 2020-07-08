СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

Артист отказался давать пояснения о своем визите.
Ранее балерина Анастасия Волочкова также посещала Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то, что село закрыто на карантин.
Полицейские составили протоколы и выписали штрафы Волочковой и ее спутнику. Позднее в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором показано, как артистка скандалит с представителями администрации и сотрудниками полиции.
В апреле у нескольких десяток насельниц монастыря выявили коронавирусную инфекцию. С 25 апреля обитель и село Дивеево закрыли на карантин, а с 11 июня карантин в монастыре отменили. Село остается закрытым.