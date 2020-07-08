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17:12 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местный обители, сообщает издание «Нижний Новгород онлайн».

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Артист отказался давать пояснения о своем визите.

Ранее балерина Анастасия Волочкова также посещала Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то, что село закрыто на карантин.

Полицейские составили протоколы и выписали штрафы Волочковой и ее спутнику. Позднее в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором показано, как артистка скандалит с представителями администрации и сотрудниками полиции.

В апреле у нескольких десяток насельниц монастыря выявили коронавирусную инфекцию. С 25 апреля обитель и село Дивеево закрыли на карантин, а с 11 июня карантин в монастыре отменили. Село остается закрытым.

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