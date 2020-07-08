Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса

В компании-производителе ТАСС пояснили, что препарат используется для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции. Там добавили, что процесс регистрации завершен, планируется, что после получения регистрационного удостоверения лекарство направят в регионы, а также Москву и Санкт-Петербург.
25 июня Минздрав одобрил препарат с торговым названием «Арепливир». Его международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы.
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
За весь период пандемии в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 1 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.