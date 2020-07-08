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21:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Пандемия разрушила стереотипы о мигрантах

Как они смогли пережить трудности во время ограничений.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
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Источник: РИА "Новости"

Трудовые мигранты в России сломали матрицу. В период пандемии, когда многие из них потеряли работу, были прогнозы, что они пойдут зарабатывать криминальным путем, но сводки МВД говорят об обратном, о снижении преступности в это время. Мигрантские сообщества сплотились, стали поддерживать друг друга и смогли пережить кризис даже лучше, чем местные. Такие выводы делают исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По данным РАНХиГС, 40% мигрантов за последние месяцы остались без заработка. Для сравнения, среди работников россиян эта доля немногим больше 20%.

Интересно, что столкнувшись с такой проблемой, люди повели себя по-разному: местные замкнулись в себе, а мигранты стали искать земляков и предлагать им помощь. Эта ситуация полностью разрушает стереотипы о мигрантах, подчеркнул старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер:

Есть ощущение, что мигранты в целом в большей степени сконцентрировались, организовались, ответственнее отнеслись к коронавирусу и к мерам, которые предлагались правительством, и в ситуации такого резкого обнищания люди склонны приходить друг к другу на помощь.
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«Часть помощи была, то что называется, институционализированная и организованная. Например, в Узбекистане были специальные фонды, которые собирали деньги на соотечественников за рубежом, и после этого через посольство эти деньги передавались, здесь раздавались продукты. Но, с другой стороны, была самоорганизация совсем низового уровня, когда отдаленно знакомые люди подкидывали друг другу денег на продукты и в совокупности позволили опять же мигрантам пережить это тяжелое время. А сейчас, я думаю, что все потихоньку возвращается на круги своя».

После восстановления работы почти всех видов бизнеса в России, большинство мигрантов вернулись на свои рабочие места или нашли новые. В некоторых отраслях даже отмечают дефицит рабочих рук. Это характерно для тех сфер занятости, где нужен тяжелый физический труд, подчеркнул президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов: «У нас есть порядка 5 тыс. вакансий, висит на сайте. Мы пока не можем найти туда работников, потому что не видим какой-то активности с их стороны.

Исторически сложилось, что мигранты так или иначе имеют какую-то специализацию или хотя бы привычку, и вот у нас в связи с закрытием границ в марте не въехало огромное количество людей, которые привыкли работать на сельхозработах, где-то в полях.

Поэтому уже понемножку, осторожно фермеры говорят, что в этом году урожай может быть чуть похуже, потому что не хватает работников. Представьте, вы девушка из Киргизии, вы носили тарелки в «Шоколаднице», у вас был какой-то небольшой оклад и чаевые, а вам сейчас предлагают ехать условно в Пермь на птицефабрику, упаковывать котлеты. То есть вы думаете: «Я подожду сейчас еще недельки две-три, перекантуюсь, “Шоколадницы” откроются, и я опять буду носить тарелки, напрягаться надо меньше, денег больше».

То есть раньше считалось, что мигранты согласны на любую работу, сейчас уже нет.

Границы с азиатскими республиками, из которых в Россию прибывают больше всего трудовых мигрантов, все еще закрыты. Это вызывает недовольство тех, кто хочет вернуться домой. Накануне несколько десятков человек пришли к посольству Таджикистана и требовали снять ограничения, чтобы они смогли выехать из России. В основном это женщины с маленькими детьми. Они жалуются на то, что из-за пандемии потеряли работу и не могут оплачивать жилье и кормить свои семьи. В последние дни существенный рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Светлана Белова.

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