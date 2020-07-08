21:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Пандемия разрушила стереотипы о мигрантах
Как они смогли пережить трудности во время ограничений.
Трудовые мигранты в России сломали матрицу. В период пандемии, когда многие из них потеряли работу, были прогнозы, что они пойдут зарабатывать криминальным путем, но сводки МВД говорят об обратном, о снижении преступности в это время. Мигрантские сообщества сплотились, стали поддерживать друг друга и смогли пережить кризис даже лучше, чем местные. Такие выводы делают исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По данным РАНХиГС, 40% мигрантов за последние месяцы остались без заработка. Для сравнения, среди работников россиян эта доля немногим больше 20%.
Интересно, что столкнувшись с такой проблемой, люди повели себя по-разному: местные замкнулись в себе, а мигранты стали искать земляков и предлагать им помощь. Эта ситуация полностью разрушает стереотипы о мигрантах, подчеркнул старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер:
Есть ощущение, что мигранты в целом в большей степени сконцентрировались, организовались, ответственнее отнеслись к коронавирусу и к мерам, которые предлагались правительством, и в ситуации такого резкого обнищания люди склонны приходить друг к другу на помощь.
«Часть помощи была, то что называется, институционализированная и организованная. Например, в Узбекистане были специальные фонды, которые собирали деньги на соотечественников за рубежом, и после этого через посольство эти деньги передавались, здесь раздавались продукты. Но, с другой стороны, была самоорганизация совсем низового уровня, когда отдаленно знакомые люди подкидывали друг другу денег на продукты и в совокупности позволили опять же мигрантам пережить это тяжелое время. А сейчас, я думаю, что все потихоньку возвращается на круги своя».
После восстановления работы почти всех видов бизнеса в России, большинство мигрантов вернулись на свои рабочие места или нашли новые. В некоторых отраслях даже отмечают дефицит рабочих рук. Это характерно для тех сфер занятости, где нужен тяжелый физический труд, подчеркнул президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов: «У нас есть порядка 5 тыс. вакансий, висит на сайте. Мы пока не можем найти туда работников, потому что не видим
Исторически сложилось, что мигранты так или иначе имеют
Поэтому уже понемножку, осторожно фермеры говорят, что в этом году урожай может быть чуть похуже, потому что не хватает работников. Представьте, вы девушка из Киргизии, вы носили тарелки в «Шоколаднице», у вас был
То есть раньше считалось, что мигранты согласны на любую работу, сейчас уже нет.
Границы с азиатскими республиками, из которых в Россию прибывают больше всего трудовых мигрантов, все еще закрыты. Это вызывает недовольство тех, кто хочет вернуться домой. Накануне несколько десятков человек пришли к посольству Таджикистана и требовали снять ограничения, чтобы они смогли выехать из России. В основном это женщины с маленькими детьми. Они жалуются на то, что
Светлана Белова.