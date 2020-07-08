Мурашко рассказал о поражениях сердца у переболевших COVID-19

«Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации, наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что большие физические нагрузки перенесшим коронавирус на начальном этапе будут недоступны
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