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21:29 (мск), источник: РИА Новости

Мурашко рассказал о поражениях сердца у переболевших COVID-19

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с поражением сердца, в частности, с миокардитами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Источник: РИА Новости

«Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации, наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что большие физические нагрузки перенесшим коронавирус на начальном этапе будут недоступны из-за истощения организма.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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