04:05 (мск), источник: Известия
Штамм действий: двойной тест предскажет тяжелую форму COVID-19
Снизить смертность поможет прогнозирование хода течения болезни при первых признаках заражения.
В настоящее время тяжелое течение коронавирусной инфекции врачи определяют по симптомам: сильная одышка, падение кислорода в крови, обширное поражение легких, видное при проведении компьютерной томографии. Как правило, при этих проявлениях болезнь уже нанесла значительный урон организму, что сужает возможности для оказания эффективной медицинской помощи.
Они установили, что одновременное проведение двух анализов при появлении первых симптомов COVID-19 —
Исследование сотрудников Университета науки и искусств провинции Хубэй (Hubei University of Arts and Science) состояло из двух этапов. На первом они провели отбор трех разных групп пациентов больницы города Саньян, среди которых были зараженные коронавирусом, заболевшие другими респираторными инфекциями и здоровые люди. У всех взяли венозную кровь на иммуноферментный анализ (ИФА — лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения антител к SARS-CoV-2. — «Известия»), позволяющий найти в ней специфические антитела IgM, которые организм выделяет в первые дни после заражения COVID-19. Всего в эксперименте участвовало 130 человек.
«Результаты анализов показали, что антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, — говорится в исследовании. — При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания: они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток».
На втором этапе ученые из Китая собрали анализы крови 58 зараженных коронавирусом разного возраста, причем для каждого из них делалось по несколько анализов на антитела — чтобы проследить динамику их выработки с течением времени. В результате было обнаружено, что концентрация антител IgM со временем увеличивается как у людей с легкой формой коронавируса, так и у больных с осложнениями. Но во втором случае этот рост значительно замедлен.
«Также мы определили средний возраст в контрольной группе пациентов с тяжелой формой COVID-19, который оказался равным 68 годам. Тот же показатель в группе с легкой формой коронавируса был значительно ниже, составив 49 лет», — говорится в научной статье, опубликованной по результатам исследования.
Эти показатели могут свидетельствовать о приоритетности прогнозирования тяжелой формы заболевания у пациентов старшей возрастной группы.
Российские эксперты признают научную значимость нового исследования.
— Предложенная методика представляет большой интерес, однако она сделана на небольшой выборке пациентов, и поэтому, на мой взгляд, необходимо более масштабное исследование возможностей использования ИФА при диагностике инфекции, вызванной COVID-19, — считает старший научный сотрудник Института
— Возможно, имеет смысл провести такое исследование на пациентах старшей возрастной группы, поскольку именно в ней высока доля случаев тяжелого протекания инфекции.
Согласны с этим и ученые Новосибирского госуниверситета:
— Это интересная и полезная публикация. Но число случаев, на которых построены выводы, пока небольшое, — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета,
— В статье написано, что найденная зависимость наблюдалась в 50% случаев, поэтому утверждать, что предложенный метод диагностики тяжелого развития заболевания точен, пока рано, — подчеркнул доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе Института физической химии и электрохимии РАН Олег Батищев. — Антитела IgM обычно появляются на
По словам эксперта, негативный сценарий развития коронавируса также можно прогнозировать в случае, если тяжелые симптомы наблюдаются уже в первые дни после начала болезни.