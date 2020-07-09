07:23 (мск), источник: Известия
Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса
Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты.
Глава Банка крови скорой помощи Израиля Айелет Шенар заявила «Известиям», что второй волны COVID в стране можно было бы избежать, если бы все соблюдали масочный режим — России следует учесть этот опыт. С 8 июля в Израиле вновь действуют ограничения. Подобные меры ввели и в Сербии, где решение президента вернуть комендантский час вызвало масштабные уличные протесты. Вторая волна коронавируса пришла также в Казахстан — число заболевших с начала июля выросло почти в два раза.
Целый ряд стран с начала июля отмечает резкий рост кривой заболеваемости. Причем некоторые из этих государств, как Южная Корея или Израиль, долгое время считались образцами того, как надо бороться с вирусом. Часть экспертов полагает, что это и есть та самая вторая волна пандемии, однако в ВОЗ считают нынешнюю вспышку продолжением первой.
Между тем Россия имеет все шансы избежать второй волны коронавируса, заявила «Известиям» представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, если властям РФ удастся контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку, и не будет необходимости снова вводить жесткие ограничительные меры.
Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса (соблюдение дистанции, гигиена рук, респираторный этикет, обращение к врачу при появлении первых симптомов), тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну.
Нужно сохранять готовность системы здравоохранения для приема пациентов и лечения новых случаев, пока не разработана безопасная и эффективная вакцина и не определено лекарство, подчеркнула представитель ВОЗ.
Она добавила, что после снятия ограничений в середине июня в России в целом наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране. Хотя, признала эксперт, есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами — либо с точки зрения роста числа новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер и их соответствующего соблюдения населением.
Чтобы избежать новой волны, Россия может обратиться к опыту тех стран, которые сейчас переживают повторную вспышку.
В Израиле, например, прирост инфицированных — 790 в сутки. Это больше, чем было на пике в апреле. Всего в стране 32,2 тыс. заболевших, 342 скончались. Резкий рост начался с конца июня.
Между тем безработица в стране уже достигла 20%. Банк Израиля предупредил, что сокращение экономики в этом году может превысить 6%.
Первый карантин в еврейском государстве начался 11 марта, когда Израиль ограничил воздушное сообщение с рядом стран и закрыл границы для гостей
По мнению главы Банка крови скорой помощи Израиля Айелет Шенар, главная причина повторного карантина — слишком резкое открытие экономики. Послабления следовало вводить постепенно, наблюдая, как меняется ситуация. В Израиле же всё запустилось в течение трех недель.
Когда ограничения сняли одним махом, люди восприняли это как сигнал, что коронавируса больше нет, они отправились на пляжи, в кафе, устраивали массовые гулянья, и всё без масок, без соблюдения социальной дистанции. Они считали, что вирус ушел, и можно жить, как прежде.
Она отметила, что первый карантин был действенным — все соблюдали масочный режим, не выходили из дома без необходимости. Но когда они увидели, что предсказываемой нехватки аппаратов ИВЛ не произошло, люди перестали относиться к этому вопросу серьезно.
— Картина, которую мы видим сейчас — это результаты прошлой недели. Те, кто сдает положительный тест на вирус, заразились не вчера — прошло уже некоторое количество дней, от одного до семи. Я бы сказала,
В Сербии кривая заражений резко пошла вверх начиная с 23 июня. Общее число инфицированных превысило 16,7 тыс. — больше, чем в любой другой стране Балканского полуострова. Сейчас ежесуточный прирост — 290 новых случаев.
Вечером 7 июля сербский президент Александр Вучич объявил, что вводит в стране комендантский час — он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Также запрещены собрания свыше пяти человек. Аналогичная мера действовала во время режима ЧС с марта по 6 мая. Президент сообщил, что в больницах с COVID-19 находится около 4 тыс. человек. В стране планируется развернуть еще 10 госпиталей для борьбы с пандемией.
Решение Вучича вызвало резкое недовольство у населения. В Белграде группа оппозиционных партий начала несогласованный протест у парламента. Части из них под руководством
Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и настаивали: решение о комендантском часе незаконно.
Беспорядки в Белграде начались в восемь вечера и продлились до часу ночи, пострадали 43 сотрудника полиции, сожжены пять полицейских машин.
8 июля выступления продолжились, митингующие вновь попытались взять штурмом Народную скупщину. Полиция задержала как минимум 23 человека.
За протестами в сербской столице стоит западное лобби, которому выгодно дестабилизировать обстановку в стране, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
— Вучич проводит независимую политику, которая не нравится ЕС и США. Прозападные элементы используют любой повод, чтобы привлечь к себе больше внимания. Но в данном случае я не вижу больших проблем для властей, протест не большой по масштабам, — пояснил эксперт.
Депутат Народной скупщины от Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович считает, что протесты организуют ультраправые и ультралевые силы, их главная задача — расшатать ситуацию в Сербии, устроить провокации перед переговорами по Косово.
По мнению сотрудника Института европейских исследований, сербского политолога Стевана Гайича, протесты вызваны не самим объявлением о повторном карантине, а ложными данными о числе заболевших.
Как только в Сербии назначили парламентские выборы, ситуация сразу нормализовалась, разрешили политические собрания, начали проводить футбольные матчи, открыли
шопинг-центры.Как только прошли выборы, мы увидели, насколько катастрофичная ситуация на самом деле. Поэтому решение Вучича вновь ввести комендантский час и вызвало бунт.
Согласно результатам прошедших 21 июня выборов, убедительную победу и около 190 из 250 мандатов в скупщине страны получила Сербская прогрессивная партия президента.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован и в Казахстане. С начала июля ежесуточно в республике отмечают 1,2 тыс. новых заражений. Всего в стране 51 тыс. инфицированных. 29 июня президент Казахстана
С 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин — страна стала первой в мире, отправившейся на повторный локдаун. Приостановлено автобусное сообщение между регионами, граждан старше 65 лет обязали самоизолироваться.
Тем не менее, условия «второго карантина» мягче первого, который действовал в стране с 16 марта по 11 мая.
Растут цифры в Южной Корее. Еще в апреле она сумела выйти на плато и минимизировать число заболевших до