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07:23 (мск), источник: Известия

Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса

Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 09.07
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Источник: Агентство «Москва»
Россия имеет все шансы предотвратить вторую волну коронавируса и избежать жесткого карантина. Об этом «Известиям» заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что отмена ограничений в России не привела к резкой вспышке заболевания, развитие пандемии удается контролировать. Между тем другие государства уже отправились на повторный локдаун.
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Глава Банка крови скорой помощи Израиля Айелет Шенар заявила «Известиям», что второй волны COVID в стране можно было бы избежать, если бы все соблюдали масочный режим — России следует учесть этот опыт. С 8 июля в Израиле вновь действуют ограничения. Подобные меры ввели и в Сербии, где решение президента вернуть комендантский час вызвало масштабные уличные протесты. Вторая волна коронавируса пришла также в Казахстан — число заболевших с начала июля выросло почти в два раза.

Между первой и второй

Целый ряд стран с начала июля отмечает резкий рост кривой заболеваемости. Причем некоторые из этих государств, как Южная Корея или Израиль, долгое время считались образцами того, как надо бороться с вирусом. Часть экспертов полагает, что это и есть та самая вторая волна пандемии, однако в ВОЗ считают нынешнюю вспышку продолжением первой.

Между тем Россия имеет все шансы избежать второй волны коронавируса, заявила «Известиям» представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, если властям РФ удастся контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку, и не будет необходимости снова вводить жесткие ограничительные меры.

Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса (соблюдение дистанции, гигиена рук, респираторный этикет, обращение к врачу при появлении первых симптомов), тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну.

Нужно сохранять готовность системы здравоохранения для приема пациентов и лечения новых случаев, пока не разработана безопасная и эффективная вакцина и не определено лекарство, подчеркнула представитель ВОЗ.

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Она добавила, что после снятия ограничений в середине июня в России в целом наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране. Хотя, признала эксперт, есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами — либо с точки зрения роста числа новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер и их соответствующего соблюдения населением.

Израильский кнут и пряник

Чтобы избежать новой волны, Россия может обратиться к опыту тех стран, которые сейчас переживают повторную вспышку.

В Израиле, например, прирост инфицированных — 790 в сутки. Это больше, чем было на пике в апреле. Всего в стране 32,2 тыс. заболевших, 342 скончались. Резкий рост начался с конца июня.

С 8 июля в Израиле повторно введен карантин. Вновь закрылись музеи, бары, спортзалы, ресторанам ограничили загрузку: в помещении могут находиться не более 20 человек, на веранде — не больше 30.
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эти меры необходимы, дабы избежать более широкого локдауна, который может парализовать всю экономику.

Между тем безработица в стране уже достигла 20%. Банк Израиля предупредил, что сокращение экономики в этом году может превысить 6%.

Первый карантин в еврейском государстве начался 11 марта, когда Израиль ограничил воздушное сообщение с рядом стран и закрыл границы для гостей из-за рубежа. В течение двух месяцев действовали жесткие ограничения. Послабления начались в начале мая — в первую очередь разрешили поездки по стране, затем открыли религиозные объекты, с 25 мая — все магазины, бары, пляжи.

По мнению главы Банка крови скорой помощи Израиля Айелет Шенар, главная причина повторного карантина — слишком резкое открытие экономики. Послабления следовало вводить постепенно, наблюдая, как меняется ситуация. В Израиле же всё запустилось в течение трех недель.

Когда ограничения сняли одним махом, люди восприняли это как сигнал, что коронавируса больше нет, они отправились на пляжи, в кафе, устраивали массовые гулянья, и всё без масок, без соблюдения социальной дистанции. Они считали, что вирус ушел, и можно жить, как прежде.
Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

Она отметила, что первый карантин был действенным — все соблюдали масочный режим, не выходили из дома без необходимости. Но когда они увидели, что предсказываемой нехватки аппаратов ИВЛ не произошло, люди перестали относиться к этому вопросу серьезно.

— Картина, которую мы видим сейчас — это результаты прошлой недели. Те, кто сдает положительный тест на вирус, заразились не вчера — прошло уже некоторое количество дней, от одного до семи. Я бы сказала, семь-восемь дней, — пояснила эксперт. — Если правительство подойдет к вопросу мудро, сделает выплаты, отследит всех контактировавших с заболевшими, карантин займет примерно месяц.

Сербы против карантина

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В Сербии кривая заражений резко пошла вверх начиная с 23 июня. Общее число инфицированных превысило 16,7 тыс. — больше, чем в любой другой стране Балканского полуострова. Сейчас ежесуточный прирост — 290 новых случаев.

Вечером 7 июля сербский президент Александр Вучич объявил, что вводит в стране комендантский час — он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Также запрещены собрания свыше пяти человек. Аналогичная мера действовала во время режима ЧС с марта по 6 мая. Президент сообщил, что в больницах с COVID-19 находится около 4 тыс. человек. В стране планируется развернуть еще 10 госпиталей для борьбы с пандемией.

Решение Вучича вызвало резкое недовольство у населения. В Белграде группа оппозиционных партий начала несогласованный протест у парламента. Части из них под руководством экс-лидера движения «Двери» Срджана Ного удалось прорваться в здание скупщины и разбросать файеры, но вскоре их задержала полиция.

Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и настаивали: решение о комендантском часе незаконно.

Они отметили, что президент намеренно снял все ограничения в начале мая, чтобы улучшить свой рейтинг перед парламентскими выборами 21 июня.
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Беспорядки в Белграде начались в восемь вечера и продлились до часу ночи, пострадали 43 сотрудника полиции, сожжены пять полицейских машин.

8 июля выступления продолжились, митингующие вновь попытались взять штурмом Народную скупщину. Полиция задержала как минимум 23 человека.

За протестами в сербской столице стоит западное лобби, которому выгодно дестабилизировать обстановку в стране, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

— Вучич проводит независимую политику, которая не нравится ЕС и США. Прозападные элементы используют любой повод, чтобы привлечь к себе больше внимания. Но в данном случае я не вижу больших проблем для властей, протест не большой по масштабам, — пояснил эксперт.

Депутат Народной скупщины от Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович считает, что протесты организуют ультраправые и ультралевые силы, их главная задача — расшатать ситуацию в Сербии, устроить провокации перед переговорами по Косово.

По мнению сотрудника Института европейских исследований, сербского политолога Стевана Гайича, протесты вызваны не самим объявлением о повторном карантине, а ложными данными о числе заболевших.

Как только в Сербии назначили парламентские выборы, ситуация сразу нормализовалась, разрешили политические собрания, начали проводить футбольные матчи, открыли шопинг-центры. Как только прошли выборы, мы увидели, насколько катастрофичная ситуация на самом деле. Поэтому решение Вучича вновь ввести комендантский час и вызвало бунт.

Согласно результатам прошедших 21 июня выборов, убедительную победу и около 190 из 250 мандатов в скупщине страны получила Сербская прогрессивная партия президента.

Казахстан закрыл всё, кроме неба

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Резкий рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован и в Казахстане. С начала июля ежесуточно в республике отмечают 1,2 тыс. новых заражений. Всего в стране 51 тыс. инфицированных. 29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «с момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз».

С 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин — страна стала первой в мире, отправившейся на повторный локдаун. Приостановлено автобусное сообщение между регионами, граждан старше 65 лет обязали самоизолироваться.

Тем не менее, условия «второго карантина» мягче первого, который действовал в стране с 16 марта по 11 мая. По-прежнему работают междугороднее ж/д и авиасообщение. Казахстан не закрывает воздушные границы, с 20 июня страна возобновила перелеты с рядом государств, включая КНР, Южную Корею, Турцию и Таиланд.

Растут цифры в Южной Корее. Еще в апреле она сумела выйти на плато и минимизировать число заболевших до одного-двух в сутки, теперь власти раздумывают о введении повторного режима ЧС. Неутешительные прогнозы и в Черногории — за минувшие сутки там выявили 61 случай, с момента отмены карантина число инфицированных в республике увеличилось в два раза — с 1,5 тыс. до 3 тыс.

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