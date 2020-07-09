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05:03 (мск), источник: Lenta.Ru

На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?

В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней.

Источник: AP 2020
Пока что заразились всего три человека, однако власти предпринимают все необходимые меры по сдерживанию потенциальной эпидемии. В массовом сознании чума ассоциируется со смертоносной «черной смертью», терроризировавшей средневековую Европу. «Лента.ру» рассказывает, представляет ли чума реальную опасность для современного мира и стоит ли опасаться новой ужасной пандемии.

Несмотря на то что чуму часто называют болезнью прошлого, она продолжает существовать и представляет угрозу для определенных групп населения, например, жителей Африки. Врачи классифицируют ее как вновь возникающую болезнь, то есть для нее характерно повторное появление активных очагов и распространение по территориям, где она уже присутствовала ранее. Как правило, чума ограничена ареалом распространения возбудителя.

Африканцы подвергаются большому риску, поскольку им приходится жить бок о бок с грызунами, а повальная бедность вкупе с суевериями препятствуют получению квалифицированной медицинской помощи.

Однако болезнь, как и в прошлом, способна за короткое время распространяться на большие расстояния из-за того, что грызуны с блохами могут залезать в сумки и контейнеры.
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Развитие медицины, правил гигиены и появление антибиотиков прогнали «черную смерть» на задворки цивилизации, а новые вспышки — это вполне заурядные случаи, происходящие год от года и успешно сдерживаемые врачами.

Во второй половине XX века вспышки чумы значительно сократились, хотя очаги заболевания до сих пор остаются в развивающихся странах. В этот период чума была зарегистрирована примерно в сорока странах, при этом, согласно данным ВОЗ, с 1987 по 2001 год опасная бактерия заразила около 40 тысяч человек, из них умерли примерно три тысячи. С 2010 по 2015 год сообщалось о 3248 случаях заражения, погибших — 584 человека.

В большинстве случаев болезнь, передавшаяся через блох, проходила в бубонной форме, однако в некоторых случаях развивалась более опасная легочная форма. Примерно половина случаев приходится на людей 12−45 лет, и мужчины заражаются чаще, чем женщины.

Инкубационный период заболевания — от одного дня до недели, а смертность при отсутствии лечения достигает 30−60 процентов при бубонной форме и ста процентов при легочной форме.
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Ежегодно от чумы умирает менее 200 человек, что на порядки меньше, чем от гриппа. Кроме того, чаще всего гибель наступает из-за отсутствия лечения. Сами вспышки ограничены определенной местностью — это далекие от цивилизации районы Африки, некоторые страны Центральной и Южной Америки, а также Индия и Монголия. Самые эпидемиологически неблагоприятные территории находятся в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Перу. На Мадагаскаре вспышки бубонной чумы происходят каждый год, в период от сентября до апреля.

В 2017 году на острове произошла довольно крупная вспышка чумы, при этом болезнь выбралась за пределы эндемичных районов, где обычно живут возбудители инфекции. Лишь с августа по октябрь заразились около двух тысяч человек и более двухсот умерло. Доминирующей формой оказалась крайне опасная легочная форма заболевания. Усилиями ВОЗ и других международных организаций здравоохранения удалось не допустить проникновения чумы в другие страны. Врачи внимательно следили за состоянием здоровья контактирующих с больными людьми, проводили профилактические курсы антибиотиков и усилили скрининг потенциально больных в международных аэропортах страны.

Иногда, правда, чума затрагивает и страны Запада. В США чумная палочка ежегодно инфицирует от 5 до 15 человек, при этом большинство случаев смерти приходится на Нью-Мексико — штат, известный своим пустынным и засушливым климатом. Естественные резервуары патогена в США — луговые собачки и скалистые суслики. Блохи, обитающие на диких животных, могут перепрыгнуть на домашних питомцев, что повышает риск заражения человека.

В России неблагоприятными районами являются территории Республики Алтай, Астраханская область, а также те, что граничат с Казахстаном, Монголией и Китаем.

Высокому риску заражения подвергается около 20 тысяч человек, живущих вблизи природных очагов заболевания.

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Вакцина от чумы, создающая временный иммунитет, существует, однако из-за редких вспышек ее проводят, как правило, только ученым и врачам, работающим с Yersinia pestis, и непосредственно контактирующим с ее переносчиками; и тем, кто живет в районах естественного ареала обитания источников возбудителя инфекции. Для прививки изначально использовались мертвые бактерии, однако против легочной формы чумы применяют живые и белковые вакцины. Если же человек уже заболел, то главным способом лечения остаются антибиотики — стрептомицин, тетрациклин и другие.

Есть несколько факторов, сдерживающих пандемию в современном мире. Главным можно считать высокий уровень гигиены, когда возможность контакта с переносчиками возбудителя сводится к минимуму. Именно поэтому вспышки происходят в отдаленных регионах, а случаи заболевания чумой в городах достаточно редки. Вместе с тем инфекция на других людей практически не распространяется. Исключение составляет лишь легочная форма, передающаяся воздушно-капельным путем.

Другим фактором является своевременное лечение антибиотиками.

Наконец, чтобы эпидемия возникла, требуется, чтобы большое количество грызунов-переносчиков с блохами заразилось чумной палочкой. Тогда свою роль сыграют антисанитарные условия, облегчающие контакты насекомых с людьми.
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Если вспышка случилась, то эффективным методом сдерживания остается планомерное уничтожение грызунов.

Врачи обычно рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, поскольку прививки от чумы путешественникам обычно не ставят. Впрочем, тяжелые и стремительно развивающиеся симптомы позволяют достаточно быстро выявлять больных, не распространяя инфекцию через границы стран. Поэтому крайне маловероятно, что зараженные бубонной чумой люди, приехавшие из-за рубежа, могут вызвать эпидемию в России, как это случилось с коронавирусной инфекцией, всегда передающейся воздушно-капельным путем.

Однако стоит отметить, что, как и в случае других бактериальных инфекций, существует опасность развития резистентности к антибиотикам, когда появляются неуязвимые к лекарствам штаммы. Первый случай антибиотикоустойчивости Yersinia pestis был зафиксирован на Мадагаскаре в 1995 году. Но такие штаммы вряд ли опаснее, чем более распространенные золотистый стафилококк и Klebsiella pneumoniae, которые рассматриваются как реальная угроза международному здравоохранению.

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