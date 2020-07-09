05:03 (мск), источник: Lenta.Ru
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней.
Несмотря на то что чуму часто называют болезнью прошлого, она продолжает существовать и представляет угрозу для определенных групп населения, например, жителей Африки. Врачи классифицируют ее как вновь возникающую болезнь, то есть для нее характерно повторное появление активных очагов и распространение по территориям, где она уже присутствовала ранее. Как правило, чума ограничена ареалом распространения возбудителя.
Африканцы подвергаются большому риску, поскольку им приходится жить бок о бок с грызунами, а повальная бедность вкупе с суевериями препятствуют получению квалифицированной медицинской помощи.
Развитие медицины, правил гигиены и появление антибиотиков прогнали «черную смерть» на задворки цивилизации, а новые вспышки — это вполне заурядные случаи, происходящие год от года и успешно сдерживаемые врачами.
Во второй половине XX века вспышки чумы значительно сократились, хотя очаги заболевания до сих пор остаются в развивающихся странах. В этот период чума была зарегистрирована примерно в сорока странах, при этом, согласно данным ВОЗ, с 1987 по 2001 год опасная бактерия заразила около 40 тысяч человек, из них умерли примерно три тысячи. С 2010 по 2015 год сообщалось о 3248 случаях заражения, погибших — 584 человека.
В большинстве случаев болезнь, передавшаяся через блох, проходила в бубонной форме, однако в некоторых случаях развивалась более опасная легочная форма. Примерно половина случаев приходится на людей 12−45 лет, и мужчины заражаются чаще, чем женщины.
Ежегодно от чумы умирает менее 200 человек, что на порядки меньше, чем от гриппа. Кроме того, чаще всего гибель наступает
В 2017 году на острове произошла довольно крупная вспышка чумы, при этом болезнь выбралась за пределы эндемичных районов, где обычно живут возбудители инфекции. Лишь с августа по октябрь заразились около двух тысяч человек и более двухсот умерло. Доминирующей формой оказалась крайне опасная легочная форма заболевания. Усилиями ВОЗ и других международных организаций здравоохранения удалось не допустить проникновения чумы в другие страны. Врачи внимательно следили за состоянием здоровья контактирующих с больными людьми, проводили профилактические курсы антибиотиков и усилили скрининг потенциально больных в международных аэропортах страны.
Иногда, правда, чума затрагивает и страны Запада. В США чумная палочка ежегодно инфицирует от 5 до 15 человек, при этом большинство случаев смерти приходится на
Высокому риску заражения подвергается около 20 тысяч человек, живущих вблизи природных очагов заболевания.
Вакцина от чумы, создающая временный иммунитет, существует, однако
Есть несколько факторов, сдерживающих пандемию в современном мире. Главным можно считать высокий уровень гигиены, когда возможность контакта с переносчиками возбудителя сводится к минимуму. Именно поэтому вспышки происходят в отдаленных регионах, а случаи заболевания чумой в городах достаточно редки. Вместе с тем инфекция на других людей практически не распространяется. Исключение составляет лишь легочная форма, передающаяся
Другим фактором является своевременное лечение антибиотиками.
Если вспышка случилась, то эффективным методом сдерживания остается планомерное уничтожение грызунов.
Врачи обычно рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, поскольку прививки от чумы путешественникам обычно не ставят. Впрочем, тяжелые и стремительно развивающиеся симптомы позволяют достаточно быстро выявлять больных, не распространяя инфекцию через границы стран. Поэтому крайне маловероятно, что зараженные бубонной чумой люди, приехавшие
Однако стоит отметить, что, как и в случае других бактериальных инфекций, существует опасность развития резистентности к антибиотикам, когда появляются неуязвимые к лекарствам штаммы. Первый случай антибиотикоустойчивости Yersinia pestis был зафиксирован на Мадагаскаре в 1995 году. Но такие штаммы вряд ли опаснее, чем более распространенные золотистый стафилококк и Klebsiella pneumoniae, которые рассматриваются как реальная угроза международному здравоохранению.