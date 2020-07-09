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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. После ослабления карантина в Америке, Европе и на Ближнем Востоке заболеваемость коронавирусом резко возросла. Общее число инфицированных в мире приблизилось к 12 миллионам, но эпидемиологи уверены: это не предел. Врачи призывают вернуть ограничения, иначе не избежать второй волны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 09.07
Инфицировано707 301+6 509
25.06
7113
26.06
6800
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6791
29.06
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6611
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25.068.07
Скончалось10 843+176
25.06
92
26.06
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27.06
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28.06
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29.06
93
30.06
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1.07
216
2.07
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3.07
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Выздоровело481 316+8 805
25.06
6342
26.06
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28.06
5735
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Инфицировано12 043 922+214 320
25.06
166762
26.06
179038
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Скончалось549 534+5 371
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Выздоровело6 588 485+140 829
25.06
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26.06
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27.06
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28.06
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29.06
85291
30.06
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7.07
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8.07
145030
25.068.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Где опять вводят комендантский час и как на это реагирует население, разбиралось РИА Новости.

По-мужски расправиться с вирусом

«Вирус — это фанатизм. Его не запугать тоталитарными методами. Он хитрее и убьет национальную экономику. Но как мужчина я разберусь с инфекцией», — пообещал Жаир Болсонару на митинге противников карантина. После эмоциональной речи президент Бразилии пожимал руки собравшимся, некоторых обнимал и похлопывал по плечу.

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«Я вышел из народа, я — с вами», — повторял он.

Какая-то пожилая женщина из толпы попыталась до него дотронуться. Президент сам потянулся к ней, но внезапно закашлялся. Защитную маску он не надел, поэтому пришлось прикрывать рот ладонью. Через пару секунд этой же рукой глава государства приветствовал женщину.

Болсонару уверял, что коронавирус не опаснее ОРВИ. Защитные средства и социальное дистанцирование он игнорировал не только при общении с митингующими. На праздновании Дня независимости в посольстве США бразильский лидер сидел за столом рядом с американским послом. Во время фотосессии Болсонару то и дело пытался приобнять дипломата.

На днях здоровье президента ухудшилось. Поднялась температура, начался кашель. Тест показал, что у Болсонару коронавирус.

Это вызвало у бразильцев смешанные чувства. А журналисты пригрозили подать на него в суд за то, что на брифингах он выступал без маски.

Раскритиковали Болсонару и специалисты ВОЗ. Они напомнили, что Бразилия на втором месте по числу инфицированных: 1,67 миллиона человек. Погибших — больше 66 тысяч.

Хуже всего ситуация в фавелах — бразильских трущобах. Там мало кто может сдать тест и получить бесплатное лечение. Немногим лучше дела у жителей Амазонии: не хватает врачей, медицинского оборудования, средств защиты.

Тем не менее власти Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро постепенно снимают карантин — чтобы хоть как-то помочь экономике. Открылись торговые центры и пляжи, кинотеатры, музеи и салоны красоты. Губернаторы штатов лишь призывают людей соблюдать меры предосторожности.

Беспечность по-американски

Источник: AP 2020

В США заразились больше трех миллионов. Лидирует по-прежнему штат Нью-Йорк — 423 тысячи. В Калифорнии — 287,5, в Техасе — 219,5, Флориде — 213,8.

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«США — огромная страна. Вспышки инфекции происходят в разных регионах, штатах, городах, динамика и фазы заражения тоже отличаются», — объяснил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Так, снижение заболеваемости заметно лишь в 11 из 50 штатов. Ограничительные меры отменили пока только в трех: Висконсине, Миссури и Аляске. В Калифорнии, Канзасе, Техасе, Северной Каролине, Аризоне, Юте и Флориде карантин, наоборот, ужесточают. Там закрывают бары, спортзалы, театры и аквапарки.

Ситуацию ухудшил День независимости. Традиционно в этот праздник американцы отправляются на пляжи, устраивают вечеринки, собираются в барах и на улицах, чтобы посмотреть фейерверк. Не все от этого отказались и сейчас, в разгар пандемии.

В Коннектикуте, Нью-Джерси и Южной Каролине гуляли толпы, большинство — без масок.

Последствия такой беспечности еще неизвестны, но в больницах готовят дополнительные места. Пациентов, широко отметивших национальный праздник, здесь ждут через неделю.

Балканский ковид-кризис

Балканский полуостров казался уголком благополучия. Карантин тут начали снимать в конце апреля, а в мае власти Черногории, Болгарии, Хорватии уже зазывали туристов на курорты.

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Напряженной оставалась ситуация в Сербии, но и там в конце мая парламент ослабил ограничения. Депутаты отменили и комендантский час, действовавший с середины марта. Пожилым людям разрешили гулять, открылись школы и детские сады. Президент Александр Вучич считал это преждевременным и призывал готовиться ко второй волне вируса, но сербы устали сидеть дома.

И заболеваемость снова поползла вверх. Каждый день — около трехсот новых случаев (в конце мая было в три раза меньше). Всего в стране почти 17 тысяч заразившихся, скончались 330.

На этот раз Вучич решил действовать без оглядки на парламентариев. В крупных городах президент запретил собираться больше чем по пять человек. Некоторые кафе, рестораны, фитнес-клубы снова приостановили работу. Этого оказалось недостаточно, и президент вернул комендантский час.

Это многим не понравилось. Жители Белграда вышли на акции протеста, начались беспорядки. Демонстранты нападали на полицейские кордоны, проникли в парламент, сожгли три полицейских автомобиля. Но президент не отменил свои решения.

Северная Македония, Болгария и Румыния задумались о повторном закрытии границы с Сербией.

Ближний Восток на перепутье

Источник: AP 2020

Израиль одним из первых запретил въезд иностранцам — еще в марте. Прекратили работу крупные предприятия, административные учреждения, развлекательные заведения. Людям рекомендовали без надобности не выходить на улицу.

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Это сдержало распространение вируса, и в мае ограничения ослабили. Открылись кафе, рестораны и спортзалы. Вернулись к учебе школьники и студенты.

Власти собирались объявить победу над инфекцией, но в середине июня произошла новая вспышка. Если к маю заразились 16 тысяч израильтян, то сейчас уже 33 тысячи. Ежедневный прирост — больше тысячи.

Правительство Биньямина Нетаньяху обвинили в неэффективности.

«Во время первой волны мы показали себя не профессионалами, а людьми, отягощенными ответственностью. Мы медленно реагировали на распространение коронавируса, и сейчас все достижения сведены на нет», — написала в Facebook руководитель службы общественного здравоохранения при Минздраве Сигаль Садецки. И подала в отставку.

Не лучше положение и в Палестине. По данным Минздрава автономии, инфицированных — около четырех тысяч. Причем больше половины заразились после отмены жестких ограничений в конце мая. В больницах не хватает мест. Чтобы предотвратить вторую волну, власти закрыли все населенные пункты на Западном берегу реки Иордан и перекрыли транспортное сообщение.

В Иране заболели почти триста тысяч человек. Каждый день добавляется порядка 2,5 тысячи. Погибли 12 тысяч.

Тегеран ослабил карантин в середине мая — из-за тяжелого экономического положения. В условиях санкций, которые Запад не отменил даже на период пандемии, долго держать людей взаперти невозможно. Сейчас главное требование — носить маски и соблюдать дистанцию. Но иранцев беспокоит не столько коронавирус, сколько где и как заработать на жизнь.

К ограничениям вернулись Саудовская Аравия, Катар, Египет и Ирак. Из-за ухудшения ситуации в этих странах сотрудники западных посольств решили временно вернуться на родину. Когда и при каких обстоятельствах они теперь приступят к работе, не знает никто.

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