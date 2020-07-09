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13:47 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что бубонная чума не может получить широкого распространения в России

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Распространение в России бубонной чумы, случаи заражения которой были зафиксированы в Китае и Монголии, крайне маловероятно. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос о риске попадания инфекции на территорию РФ.

Источник: Reuters

Она отметила, что бубонная чума, выявленная в Китае, свойственна этому региону, но поддается лечению. «Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы. Бубонная чума является самой распространенной формой этого заболевания и передается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного», — пояснила представитель ВОЗ.

По ее словам, эта болезнь с трудом передается от человека к человеку.

«Против возбудителя чумы <…> существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — подчеркнула Вуйнович.

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Ранее сообщалось, что власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы.

Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В связи с объективными рисками правительство советует населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны.

Автономный район КНР Внутренняя Монголия граничит с государством Монголия, где ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и одном случае подозрения на инфицирование.

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