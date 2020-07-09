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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали тайну повреждающей корабли «мертвой воды»

Она привела к поражению Клеопатры и «подшутила» в Сибири над Фритьофом Нансеном.

Источник: Reuters

Многим морякам приходилось слышать о феномене «мертвой воды», которая замедляет или даже останавливает корабли, даже если их двигатели работают нормально.

Впервые это странное явление обнаружили в 1893 году. Норвежский исследователь Фритьоф Нансен испытал его на себе, пытаясь добраться на север Сибири. Его корабль не мог набрать скорость и даже маневрировать.

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В 1904 году шведский физик и океанограф Вагн Вальфрид Экман воссоздал в лаборатории и описал феномен, показав, как волны на границе смешения соленой и пресной воды могут оказывать сопротивление кораблю. Но точный механизм явления не могли объяснить больше 100 лет.

Наконец междисциплинарная команда из французского Национального центра научных исследований и Университета Пуатье разгадала это явление. Они показали, что изменение скорости судов происходит из-за волн с разной плотностью воды, которые действуют, как конвейерная лента. Они перемещают корабль то вперед, то назад, не давая ему двигаться нормально. Работа ученых опубликована в PNAS.

Исследование является частью более крупного проекта, в ходе которого ученые пытаются выяснить, почему корабли Клеопатры потерпели поражение в сражении при Акциуме 2 сентября 31 года до нашей эры, хотя флот Октавиана был намного слабее. Вероятно, корабли царицы Египта оказались в ловушке «мертвой воды».

Анна Лысенко

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