12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали тайну повреждающей корабли «мертвой воды»
Она привела к поражению Клеопатры и «подшутила» в Сибири над Фритьофом Нансеном.
Многим морякам приходилось слышать о феномене «мертвой воды», которая замедляет или даже останавливает корабли, даже если их двигатели работают нормально.
Впервые это странное явление обнаружили в 1893 году. Норвежский исследователь Фритьоф Нансен испытал его на себе, пытаясь добраться на север Сибири. Его корабль не мог набрать скорость и даже маневрировать.
В 1904 году шведский физик и океанограф Вагн Вальфрид Экман воссоздал в лаборатории и описал феномен, показав, как волны на границе смешения соленой и пресной воды могут оказывать сопротивление кораблю. Но точный механизм явления не могли объяснить больше 100 лет.
Наконец междисциплинарная команда из французского Национального центра научных исследований и Университета Пуатье разгадала это явление. Они показали, что изменение скорости судов происходит
Исследование является частью более крупного проекта, в ходе которого ученые пытаются выяснить, почему корабли Клеопатры потерпели поражение в сражении при Акциуме 2 сентября 31 года до нашей эры, хотя флот Октавиана был намного слабее. Вероятно, корабли царицы Египта оказались в ловушке «мертвой воды».
Анна Лысенко