Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом за Минобрнауки и вузами остается выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте.
Также отменяется запрет на посещение занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.
В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать в День знаний 1 сентября. К работе возвращаются аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организаций досугового типа. Свою работу возобновят секции, кружки и дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий. Свои двери открывают детские лагеря и детские развлекательные центры. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
Администрации предприятий и организаций могут сами решать, сохранять ли удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы. Находясь на улицах, гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Но обязательный масочный режим на улицах будет отменен.
В то же время необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения дистанции в 1,5 метра.