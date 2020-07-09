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12:43 (мск), источник: m24.ru

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Москва с 13 июля отменяет все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия. Об этом заявил Сергей Собянин на свое личном сайте.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 09.07
Инфицировано707 301+6 509
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Источник: Агентство «Москва»

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом за Минобрнауки и вузами остается выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте.

Также отменяется запрет на посещение занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать в День знаний 1 сентября. К работе возвращаются аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организаций досугового типа. Свою работу возобновят секции, кружки и дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Несмотря на это, по-прежнему приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий. Свои двери открывают детские лагеря и детские развлекательные центры. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

Администрации предприятий и организаций могут сами решать, сохранять ли удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы. Находясь на улицах, гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Но обязательный масочный режим на улицах будет отменен.

В то же время необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 09.07
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