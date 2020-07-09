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14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским школьникам вернули линейки 1 сентября

Российским школьникам вернули традиционные линейки 1 сентября — мероприятия пройдут, но с мерами безопасности из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24», передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что нужно будет обеспечить необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье школьников и учителей. Кравцов не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки пройдут в дистанционном формате.

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8 июля Кравцов заявил, что традиционных линеек 1 сентября из-за пандемии не будет. Он добавил, что мероприятие «пройдет немножко в другом формате». 29 июня он говорил, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября, дети продолжат учиться в обычном режиме. Министр добавил, что с возобновлением очных занятий будут усилены меры эпидемиологической защиты.

В открытии школ к сентябрю усомнился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин — по его мнению, нет гарантий, что в России не будет второй волны коронавируса.

На 9 июля в России выявлен 707 301 случай коронавируса, зафиксировано 10 843 летальных исхода. Выздоровели 481 316 человек.

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