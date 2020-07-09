14:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Российским школьникам вернули линейки 1 сентября
Российским школьникам вернули традиционные линейки 1 сентября — мероприятия пройдут, но с мерами безопасности
Он уточнил, что нужно будет обеспечить необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье школьников и учителей. Кравцов не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки пройдут в дистанционном формате.
8 июля Кравцов заявил, что традиционных линеек 1 сентября
В открытии школ к сентябрю усомнился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин — по его мнению, нет гарантий, что в России не будет второй волны коронавируса.
На 9 июля в России выявлен 707 301 случай коронавируса, зафиксировано 10 843 летальных исхода. Выздоровели 481 316 человек.