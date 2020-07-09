Специалисты рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем

14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты издания Business Insider изучили рынок труда и составили рейтинг из 30 профессий, которые в ближайшие восемь лет станут не только самыми востребованными, но и самыми прибыльными.
Если раньше в пятерке востребованных профессий были специалисты по информационным технологиями, финансисты и менеджеры (в любых сферах), то сейчас рейтинг возглавляют дипломированные медработники. Конечно, во многом на это повлиял коронавирус.
На втором и третьем местах — разработчики прикладного программного обеспечения, а также главный и операционный менеджеры. В десятку востребованных и прибыльных профессий будущего также вошли финансовые аналитики и менеджеры, аналитики в сфере менеджмента, хирурги и менеджеры информационных систем.
Помимо менеджеров, аналитиков и различных специалистов в сфере информационных технологий, без работы в будущем также не останутся бухгалтера, адвокаты, водители, строители (любых направлений), преподаватели медвузов, а также специалисты по информационной безопасности.
Екатерина Гура