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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем

Из-за пандемии коронавируса айтишников и менеджеров подвинули врачи.

Источник: @arturtumasjan

Специалисты издания Business Insider изучили рынок труда и составили рейтинг из 30 профессий, которые в ближайшие восемь лет станут не только самыми востребованными, но и самыми прибыльными.

За основу для исследования журналисты взяли данные Бюро статистики труда США, однако и для остальных стран этот рейтинг вполне актуален.

Если раньше в пятерке востребованных профессий были специалисты по информационным технологиями, финансисты и менеджеры (в любых сферах), то сейчас рейтинг возглавляют дипломированные медработники. Конечно, во многом на это повлиял коронавирус.

На втором и третьем местах — разработчики прикладного программного обеспечения, а также главный и операционный менеджеры. В десятку востребованных и прибыльных профессий будущего также вошли финансовые аналитики и менеджеры, аналитики в сфере менеджмента, хирурги и менеджеры информационных систем.

Помимо менеджеров, аналитиков и различных специалистов в сфере информационных технологий, без работы в будущем также не останутся бухгалтера, адвокаты, водители, строители (любых направлений), преподаватели медвузов, а также специалисты по информационной безопасности.

Екатерина Гура

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