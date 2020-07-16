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День в истории: 16 июля
Запрет на поцелуи
16 июля 1439 года в Англии были законодательно запрещены поцелуи. Запрет был вызван второй эпидемией чумы. Первый катастрофический приход этой болезни случился в 80-х годах XIV века — тогда вымерло 2/3 населения Европы.
В этот день в 1643 году экспедиция голландского мореплавателя де Фриза открыла остров Сахалин. Корабль экспедиции подошел к побережью Сахалина в северной части Анивского залива. Здесь путешественники были дружелюбно встречены айнами, которые снабдили голландцев рыбой — лососем и сельдью.
16 июля 1814 года стало дебютом в печати юного Александра Сергеевича Пушкина. Пятнадцатилетний поэт, выбравший псевдоним Александр Н.к.ш.п, опубликовал произведение «К другу стихотворцу» в московском журнале «Вестник Европы». Его адресат — Вильгельм Карлович Кюхельбекер, приятель и однокурсник Пушкина по Царскосельскому лицею.
16 июля 1909 года
Роман американского писателя Джерома Сэлинджера вышел в свет 16 июля 1951 года. В книге от лица 16-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается о его восприятии американской действительности. Произведение имело огромную популярность как среди молодежи, так и среди взрослого населения и оказало существенное влияние на мировую культуру второй половины XX века.
Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года в городе Сочи. В 1992 году он переехал в Москву, где спустя два года записал первый альбом «Храни Вас Бог» с популярной песней «Натали», по которой затем был снят клип. За более чем 25 лет творчества Григорий Лепс был удостоен многих наград. В октябре 2011 года он получил звание заслуженного артиста РФ. Лепсу также присваивали премии «Шансон года», «Золотой граммофон», «Рекордъ», премию «Муз-ТВ», премией RU.TV и другие.