Россиян пустят за рубеж поэтапно

Возобновление международного авиасообщения будет проходить в два этапа. На первом этапе Роспотребнадзор согласен разрешить перелеты из России в девять европейских стран, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и
Роспотребнадзор на первом этапе возобновления международного авиасообщения готов разрешить полеты в следующие страны: Китай, Монголия, Вьетнам,
Международное авиасообщение закрыто российскими властями
На данный момент Россия не входит в список стран, граждан которых готовы принимать в ЕС.
В письме ничего не говорится о дате запуска первого этапа возобновления международных полетов. Участники рынка ожидают, что он начнется с 1 августа. Одним из признаков стали планы крупнейшего в России аэропорта Шереметьево возобновить работу международного терминала D с 27 июля. В аэропорту говорят, что полностью готовы обслуживать международные рейсы.
При этом полеты могут возобновиться только после того, как каждая из стран, между которыми будут осуществляться рейсы, откроет свои границы. То есть Россия не может в одностороннем порядке возобновить полеты, например, в Китай или Германию без одобрения их властей.
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сказал, что компания последовательно выступает за то, чтобы критерии возобновления полетов были максимально приближены к отраслевой, прежде всего европейской, практике. «И конечно, мы заинтересованы в возобновлении регулярного воздушного сообщения», — добавил он.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что перелеты между отдельными странами внутри ЕС возобновились, но коммерчески привлекательный пассажиропоток на них иссяк за несколько недель.
Аналогичная ситуация может повториться и после открытия полетов из России в Европу и другие страны. При этом транзит разрешен далеко не во всех европейских странах. Кроме того, каждая отдельная страна в составе ЕС не может ослаблять карантинные ограничения, но может их ужесточать вне зависимости от правил, действующих во всем ЕС.
Герман Костринский