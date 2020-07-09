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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиян пустят за рубеж поэтапно

Роспотребнадзор готов разрешить полеты в часть стран ЕС и Китай.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 09.07
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Возобновление международного авиасообщения будет проходить в два этапа. На первом этапе Роспотребнадзор согласен разрешить перелеты из России в девять европейских стран, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку. При этом дата начала возобновления авиасообщения пока неясна. Фактическое возобновление авиасообщения станет возможным только после того, как зарубежные страны, в свою очередь, разрешат россиянам прилетать в них. Участники рынка рассчитывают, что российские власти могут открыть первый этап международного сообщения уже с 1 августа. При этом коммерчески привлекательная загрузка воздушных судов может продлиться считаные недели, предупреждают эксперты.

Роспотребнадзор на первом этапе возобновления международного авиасообщения готов разрешить полеты в следующие страны: Китай, Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Венгрия, Польша.

Об этом говорится в письме статс-секретаря—заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова в Росавиацию. Эти страны соответствуют критериям оценки безопасности эпидемиологической ситуации, проведенной ведомством. Вопреки предложению Александра Нерадько в список не вошли страны СНГ.

Международное авиасообщение закрыто российскими властями из-за пандемии новой коронавирусной инфекции с конца марта.

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На данный момент Россия не входит в список стран, граждан которых готовы принимать в ЕС.

В письме ничего не говорится о дате запуска первого этапа возобновления международных полетов. Участники рынка ожидают, что он начнется с 1 августа. Одним из признаков стали планы крупнейшего в России аэропорта Шереметьево возобновить работу международного терминала D с 27 июля. В аэропорту говорят, что полностью готовы обслуживать международные рейсы.

При этом полеты могут возобновиться только после того, как каждая из стран, между которыми будут осуществляться рейсы, откроет свои границы. То есть Россия не может в одностороннем порядке возобновить полеты, например, в Китай или Германию без одобрения их властей.

Кроме того, транзитные перелеты крайне затруднены из-за необходимости проходить карантин в стране прибытия.
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Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сказал, что компания последовательно выступает за то, чтобы критерии возобновления полетов были максимально приближены к отраслевой, прежде всего европейской, практике. «И конечно, мы заинтересованы в возобновлении регулярного воздушного сообщения», — добавил он.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что перелеты между отдельными странами внутри ЕС возобновились, но коммерчески привлекательный пассажиропоток на них иссяк за несколько недель.

Аналогичная ситуация может повториться и после открытия полетов из России в Европу и другие страны. При этом транзит разрешен далеко не во всех европейских странах. Кроме того, каждая отдельная страна в составе ЕС не может ослаблять карантинные ограничения, но может их ужесточать вне зависимости от правил, действующих во всем ЕС.

Герман Костринский

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