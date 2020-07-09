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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подтвердили одну из легенд о Чингисхане

И узнали, чем питались приближенные великого хана Монгольской империи.

Степь Аварга на востоке Монголии была местом зимовки Чингисхана, как и говорится в легендах, установили археологи из Австралийского национального университета.

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Это подтвердило радиоуглеродное датирование, которое показало, что Аварга была заселена во время жизни Чингисхана и его сына Угэдэя, сообщает Heritage Daily.

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По легенде, в Аварге располагалась первая кочевая столица Монгольской империи после того, как Чингисхан отнял территорию у рода джуркин. Аварга находилась в месте слияния рек Керулен и Ценкер, в современной провинции Хэнтий, Монголия.

Первоначально это место называлось Аураг, что на монгольском языке означает «источник». Аварга находится недалеко от места, где жила семья Чингисхана. Устная традиция также утверждает, что первая жена Чингисхана, Бортэ, и другие члены семьи продолжали жить в Аварге во время монгольского нашествия на Хорезм в 1218—1223 годах.

Аварга была центром сбора и распределения товаров со всей империи. Когда места стало не хватать, монгольский двор основал базу в Каракоруме, второй столице.

В ходе исследования ученые также узнали, чем питались приближенные Чингисхана. Как оказалось, вопреки привилегированному положению, диета элит мало чем отличалась от диеты простых монголов. В основном это было мясо и продукты животного происхождения.

Анна Лысенко

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