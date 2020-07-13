00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 июля
Первый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в
Ровно 90 лет назад в этот день в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего страна получила право проведения первого чемпионата мира по футболу.
В турнире приняли участие 13 команд из разных стран мира: из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая.
13 июля 1882 года начали работу первые телефонные станции в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет, в 1885—1886 годах были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле,
Монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах многие годы была Международная компания телефонов Белла.
13 июля 1923 года, 97 лет назад, на склоне горы
В 1949 году надпись отремонтировали и убрали последние четыре буквы. К тому времени Hollywood уже превратился в символ
97 лет назад родился советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Михаил Пуговкин. Настоящая слава к нему пришла после фильма «Солдат Иван Бровкин». Не менее успешными были кинокартины с его участием «Девчата», Операция «Ы» и другие приключения Шурика, «Свадьба в Малиновке», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».
Пуговкин работал на киностудии «Мосфильм», а также на студии имени Горького. Всего за свою карьеру актер снялся примерно в 100 фильмах.
Ровно 66 лет назад, 13 июля 1954 года, умерла Фрида Кало. Мексиканская художница, известная на весь мир, скончалась через год после того, как состоялась её первая персональная выставка на родине. Причиной ее смерти стало воспаление легких.