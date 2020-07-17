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День в истории: 17 июля

Перенос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля.

Источник: РИА "Новости"

День морской авиации ВМФ России

Сегодня в России отмечают День морской авиации Военно-морского флота. Именно 17 июля в 1916 году российские морские летчики в своем первом воздушном бою героически победили немецкие самолеты. В честь этого события в 1996 году по приказу Главнокомандующего ВМФ был учрежден День морской авиации. Обычно в этот день в стране устраивают зрелищные масштабные авиашоу и выступления творческих коллективов.

День этнографа

17 июля в России ежегодно отмечают День этнографа. И хотя этот праздник и не имеет официального статуса, представители профессии празднуют его довольно широко. Отмечать профессиональный праздник начали в 70−80-х годах прошлого века по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Р. Ф. Итса. Считается, что он был введен в честь дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая — известного русского этнографа и путешественника. Как правило, в этот день для тех, кто впервые участвует в этнографической экспедиции — неофитов — проводят особую церемонию посвящения.

Перенос японской столицы

17 июля 1868 года японская столица была перенесена из Киото в Токио. Долгое время Киото был одним из богатейших городов страны, крупным экономическим центром и местом резиденции Императорского двора.

Город оставался столицей, даже когда политическим центром Японии стал Эдо — будущий Токио. Но в 1864 году Киото сильно пострадал от пожара, который произошёл в результате инцидента у Императорских ворот.

Была разрушена большая часть города, сгорело множество домов. Вскоре после инцидента было принято решение о переносе резиденции императора Японии в город Эдо. Тогда же последний получил новое название — Токё, что в переводе с японского означает «восточная столица». В русском языке за городом закрепилось название Токио. Однако официально столица Японии была перенесена лишь в 1943 году.

Расстрел царской семьи

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева был расстрелян последний российский император Николай II вместе со своей семьей и членами ее свиты. В 1981 году русская православная церковь за рубежом канонизировала Николая II и его семью как великомучеников. В 2000 году это случилось и в России.

Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. А в 1998 году в этот же день, в 80-ю годовщину расстрела, в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе были захоронены останки, признанные останками членов семьи последнего российского императора. В июле 2007 года были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии.

Источник: AP 2020

Открытие Диснейленда

Ровно 65 лет назад был открыт Диснейленд — самый известный в мире парк развлечений. Идея его создания появилась у Уолта Диснея и его брата Роя еще в 1923 году, когда была основана одна из самых успешных голливудских киностудий. В начале 1940-х дети начали интересоваться, а где же живут Микки Маус и Белоснежка? Многие из них писали письма Уолту Диснею с просьбой о посещении его студии, желая посмотреть, как создаются персонажи его мультфильмов. Уолт понимал, что действующая студия не вызовет особого интереса у посетителей. Поэтому он всячески противился идеи проведения ознакомительных туров на территории студии. Зато он решил воплотить в жизнь идею парка развлечений.

Для его создания Диснею пришлось позаимствовать деньги с договора страхования жизни и продать второй дом.

Строительство парка началось в 1954 году, а год спустя первый Диснейленд открыл свои двери для посетителей.

Источник: NASA

Первая международная космическая стыковка

В 1975 году 17 июля состоялась первая международная космическая стыковка: состыковались советский корабль «Союз-19» и американский «Аполлон-18». Это был эксперимент для проверки на практике научных разработок двух сверхдержав. Реализовать стыковку было непросто, в частности, по причине разного отсчета времени и применения разных метрических систем. Однако стыковка и последующая расстыковка прошли успешно.

День рождения Ангелы Меркель

17 июля исполняется 66 лет действующему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Изначально она планировала заниматься наукой, работала в Институте физической химии в Берлине и даже защитила докторскую диссертацию.

Ее планы изменило падение Берлинской стены. Ангела вступила в новую организацию под названием «Демократический прорыв». Этот шаг, сделанный в 1989 году и положил начало движению к главному управленческому посту. С 2005 года Меркель занимает пост федерального канцлера ФРГ.

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