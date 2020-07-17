00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 июля
Перенос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля.
Сегодня в России отмечают День морской авиации
17 июля в России ежегодно отмечают День этнографа. И хотя этот праздник и не имеет официального статуса, представители профессии празднуют его довольно широко. Отмечать профессиональный праздник начали в 70−80-х годах прошлого века по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Р. Ф. Итса. Считается, что он был введен в честь дня рождения Николая Николаевича
17 июля 1868 года японская столица была перенесена из Киото в Токио. Долгое время Киото был одним из богатейших городов страны, крупным экономическим центром и местом резиденции Императорского двора.
Была разрушена большая часть города, сгорело множество домов. Вскоре после инцидента было принято решение о переносе резиденции императора Японии в город Эдо. Тогда же последний получил новое название — Токё, что в переводе с японского означает «восточная столица». В русском языке за городом закрепилось название Токио. Однако официально столица Японии была перенесена лишь в 1943 году.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева был расстрелян последний российский император Николай II вместе со своей семьей и членами ее свиты. В 1981 году русская православная церковь за рубежом канонизировала Николая II и его семью как великомучеников. В 2000 году это случилось и в России.
Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. А в 1998 году в этот же день, в 80-ю годовщину расстрела, в
Ровно 65 лет назад был открыт Диснейленд — самый известный в мире парк развлечений. Идея его создания появилась у Уолта Диснея и его брата Роя еще в 1923 году, когда была основана одна из самых успешных голливудских киностудий. В начале 1940-х дети начали интересоваться, а где же живут Микки Маус и Белоснежка? Многие из них писали письма Уолту Диснею с просьбой о посещении его студии, желая посмотреть, как создаются персонажи его мультфильмов. Уолт понимал, что действующая студия не вызовет особого интереса у посетителей. Поэтому он всячески противился идеи проведения ознакомительных туров на территории студии. Зато он решил воплотить в жизнь идею парка развлечений.
Строительство парка началось в 1954 году, а год спустя первый Диснейленд открыл свои двери для посетителей.
В 1975 году 17 июля состоялась первая международная космическая стыковка: состыковались советский корабль «Союз-19» и американский «Аполлон-18». Это был эксперимент для проверки на практике научных разработок двух сверхдержав. Реализовать стыковку было непросто, в частности, по причине разного отсчета времени и применения разных метрических систем. Однако стыковка и последующая расстыковка прошли успешно.
17 июля исполняется 66 лет действующему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Изначально она планировала заниматься наукой, работала в Институте физической химии в Берлине и даже защитила докторскую диссертацию.
Ее планы изменило падение Берлинской стены. Ангела вступила в новую организацию под названием «Демократический прорыв». Этот шаг, сделанный в 1989 году и положил начало движению к главному управленческому посту. С 2005 года Меркель занимает пост федерального канцлера ФРГ.