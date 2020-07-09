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20:58 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Группе ученых из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций удалось выделить 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус.

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Источник: AP 2020

«Мы планировали детальней изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19», — приводятся слова руководителя проекта Флориана Кляйна в пресс-релизе.

По словам специалиста, обнаруженные исследователями антитела связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.
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Вместе с израильскими коллегами немецкие ученые изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов.

В результате исследователи частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.

Сейчас специалисты продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Ученые допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.

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Ученые используют лошадей для лечения COVID-19
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21:21 (мск)© Ньюстюб
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