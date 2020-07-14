Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
25Полководцы победы: «При параде»
00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 июля

День взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

День взятия Бастилии

Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии или День 14 июля, установленный еще в 1880 году.

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции. В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли символ королевского деспотизма — крепость-тюрьму Бастилию и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Ввод в эксплуатацию Транссибирской магистрали

117 лет назад, 14 июля 1903 года, состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.

Фактическая протяженность Транссиба (Москва-Владивосток) — 9288,2 км. Транссиб проходит по территории двух частей света — Европе (19,1 процента длины) и Азии (80,9 процента).

Начальный пункт Транссиба — Ярославский вокзал в Москве, конечный — Владивостокский вокзал во Владивостоке.

Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа России. На пути магистрали расположено 87 городов.

Зарегистрирован телеканал НТВ

В июле 1993 года «Мостбанк», «Столичный», «Национальный кредит» и телекомпания «Итоги» учредили ТОО «Телекомпания НТВ», которая была зарегистрирована 14 июля того же года.

Президентом и генеральным директором НТВ стал Игорь Малашенко, вице-президентом телекомпании и главным редактором её службы информации — Олег Добродеев, вице-президентом и председателем совета директоров телекомпании — Евгений Киселёв.

К началу вещания телеканалу удалось собрать большую команду журналистов: на НТВ перешли ведущие Татьяна Миткова и Михаил Осокин, корреспонденты Ирина Зайцева, Эрнест Мацкявичюс, Владимир Кара-Мурза, Марианна Максимовская, Василий Уткин и другие.

Впервые в бою применена знаменитая «Катюша»

14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш». В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу.

«Катюша» стала первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО).

Густав Климт

14 июля 1862 года родился австрийский художник и основоположник модерна Густав Климт. Самой известной работой Климта можно назвать картину «Поцелуй», которая относится к «Золотому периоду» творчества художника. В это время он увлекался декоративным искусством, использовал в своих работах позолоту. К этому же периоду творчества художника относятся «Дворец Афины» и «Юдифь». Помимо этого Климт создал ряд прекрасных мозаичных фресок.

Во время загрузки произошла ошибка.
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили полномочий
Ученые назвали самый неприятный подарок
ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19
Рогозин рассказал о новом многоразовом двигателе ракеты
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Звезды РФ до того, как набрали вес (фото)
Новый фильм 2020: от экрана невозможно оторваться
Hi-Tech
Ученые совершили прорыв В этом помогла компоновка химических элементов батареи в виде «сэндвича»
Авто
Вернулся и изменился: тест-драйв обновленного Mitsubishi ASX Шестой рестайлинг за 10 лет получился не особенно щедрым в техническом плане - автомобиль едет так же, как и раньше. Но кое-чем полезным он все же обзавелся
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Обиды на что?! 230
Комплексы с детства. Какие истории не должны повторяться? 212
Почему все песни о любви? 182
Детская сексуальность пугает 135
Леди
Известная художница похудела после занятий йогой Новая тренировка в рубрике «Зарядка со звездой»
Новости партнеров
Спустя 6 часов допроса обвиняемый в убийствах Фургал сказал лишь одну вещь
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь