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День в истории: 14 июля
День взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии или День 14 июля, установленный еще в 1880 году.
Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции. В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли символ королевского деспотизма —
117 лет назад, 14 июля 1903 года, состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.
Фактическая протяженность Транссиба (Москва-Владивосток) — 9288,2 км. Транссиб проходит по территории двух частей света — Европе (19,1 процента длины) и Азии (80,9 процента).
Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа России. На пути магистрали расположено 87 городов.
В июле 1993 года «Мостбанк», «Столичный», «Национальный кредит» и телекомпания «Итоги» учредили ТОО «Телекомпания НТВ», которая была зарегистрирована 14 июля того же года.
Президентом и генеральным директором НТВ стал Игорь Малашенко,
К началу вещания телеканалу удалось собрать большую команду журналистов: на НТВ перешли ведущие Татьяна Миткова и Михаил Осокин, корреспонденты Ирина Зайцева, Эрнест Мацкявичюс, Владимир
14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш». В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу.
«Катюша» стала первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО).
14 июля 1862 года родился австрийский художник и основоположник модерна Густав Климт. Самой известной работой Климта можно назвать картину «Поцелуй», которая относится к «Золотому периоду» творчества художника. В это время он увлекался декоративным искусством, использовал в своих работах позолоту. К этому же периоду творчества художника относятся «Дворец Афины» и «Юдифь». Помимо этого Климт создал ряд прекрасных мозаичных фресок.