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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка рассказала, как похудела на 33 килограмма без диет

Благодаря простым правилам ее жизнь изменилась в лучшую сторону

31-летняя Мелисса Тиммер из Сиднея год назад весила 107 килограммов и очень комплексовала по этому поводу. Из-за маленькой дочери она начала переживать, что в таком весе не сможет быть хорошей мамой, и решила похудеть.

Садиться на диеты Мелисса не хотела и решила попробовать просто изменить рацион и добавить физические нагрузки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она начала заниматься спортом по часу в день. Физические нагрузки состояли из непродолжительного бега, прыжков, отжиманий и приседаний.

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Что же касается питания, то девушка разработала несколько правил. Во-первых, она начала планировать блюда на неделю вперед, избегая таким образом ненужных и импульсивных покупок. Во-вторых, она начала исследовать различные и недорогие кухни разных стран мира. Например, ей понравились мексиканские блюда, которые в основном состоит из бобов и томатов, полезных для тех, кто хочет сбросить вес.

Также Мелисса начала покупать больше овощей, которыми она заменяет или дополняет более вредные ингредиенты в блюдах.

Благодаря таким нехитрым советам и умеренной физической активности девушка за 9 месяцев похудела на 33 килограмма и останавливаться на этом не собирается, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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