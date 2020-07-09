18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка рассказала, как похудела на 33 килограмма без диет
Благодаря простым правилам ее жизнь изменилась в лучшую сторону
31-летняя Мелисса Тиммер из Сиднея год назад весила 107 килограммов и очень комплексовала по этому поводу.
Садиться на диеты Мелисса не хотела и решила попробовать просто изменить рацион и добавить физические нагрузки.
Она начала заниматься спортом по часу в день. Физические нагрузки состояли из непродолжительного бега, прыжков, отжиманий и приседаний.
Что же касается питания, то девушка разработала несколько правил.
Также Мелисса начала покупать больше овощей, которыми она заменяет или дополняет более вредные ингредиенты в блюдах.
Благодаря таким нехитрым советам и умеренной физической активности девушка за 9 месяцев похудела на 33 килограмма и останавливаться на этом не собирается, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура