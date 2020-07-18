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День в истории: 18 июляПоджог Рима, день хот-дога, старт Кубка СССР по футболу и другие незабываемые события этого дня
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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 июля

Поджог Рима, день хот-дога, старт Кубка СССР по футболу и другие незабываемые события этого дня.

Великий пожар Рима

В этот день в 64 году нашей эры в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город. Древнеримский писатель Светоний утверждал, что инициатором пожара был сам император Нерон и что во дворах видели поджигателей с факелами. Согласно легенде, император, одетый в театральный костюм, наблюдал за огнем. Он играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои.

Современные исследования показывают, что Нерон, скорее всего, не имел к пожару никакого отношения. Но ему все же пришлось найти «виновных», и через несколько дней вину возложили на христиан. По городу прокатилась волна погромов и казней.

Воскресенье стало выходным днем на предприятиях России

В 1897 году продолжительность рабочего дня на российских предприятиях была сокращена до 11 с половиной часов, а воскресенье официально объявлено выходным днём.

Шестидневка в стране продержалась до марта 1967 года, когда нерабочим днем объявили и субботу. Продолжительность рабочей недели к этому времени составляла не больше 42 часов. А вот школьники и студенты по-прежнему должны были по субботам учиться.

Источник: AFP 2020

Родился Нельсон Мандела

18 июля 1918 года в деревне Мфезо в Южно-Африканской Республике родился Нельсон Мандела, один из самых известных борцов за права человека и президент ЮАР с 1994 года по 1999 год.

Манделу называют «человеком, победившим апартеид». За борьбу с несправедливостью в 1964 году Манделу приговорили к пожизненному заключению. Он вышел из тюрьмы спустя 27 лет благодаря международному давлению и продолжил борьбу. В 1993 году за свои заслуги Мандела получил Нобелевскую премию мира.

Первый номер газеты «Московская правда»

18 июля 1918 года вышел первый номер газеты «Московская правда», старейшей городской газеты, печатная версия которой существовала до 2016 года.

Свое нынешнее название газета получила не сразу. Первый номер вышел под названием «Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов». Затем газету переименовали в «Коммунистический труд», «Рабочую Москву» и «Московский большевик». И только в феврале 1950 года она стала «Московской правдой». Тираж газеты составлял 304529 экземпляров.

Стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу

Кубок СССР по футболу проходил с 1936 по 1992 год. Наряду с чемпионатом СССР, он был вторым по значимости турниром в Советском Союзе. В кубке участвовали как команды мастеров, так и команды коллективов физкультуры. Первым победителем стал московский «Локомотив», обыграв со счетом 2:0 тбилисское «Динамо».

Источник: AP 2020

День хот-дога

18 июля в США и некоторых других странах отмечают День хот-дога. Праздник установили в 1957 году. Исследователи до сих пор спорят, кто изобрел хот-дог и почему его назвали «горячей собакой».

Профессор истории Брюс Крэйг считает, что во всем «виноваты» журналисты. В 1934 году в карикатуре, опубликованной в New York Herald, нарисовали торговца уличной едой и высмеяли «похожие на собак» сосиски. На картинке при этом среди горы сосисок лежала самая настоящая такса.

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