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14:25 (мск), источник: Газета.Ру

Хомяк оказался на грани вымирания

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил, что хомяк, северный гладкий кит и почти треть видов лемуров оказались на грани вымирания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: metalboy25/СС0

По данным МСОП, число видов, занесенных в Красную книгу организации, превысило отметку в 120 тыс. и составило 120 372.

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Под угрозой исчезновения оказался европейский хомяк (Cricetus cricetus). Отмечается, что причиной уменьшения популяции является замедление размножения вида в четыре раза по сравнению с прошлым веком. Пока неясно, почему хомяки стали размножаться медленнее. Если хомяки не начнут плодиться быстрее, вид может исчезнуть через 30 лет.

Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) также находится на грани вымирания. С 2011 года популяция уменьшилась на 11%, и сейчас в живых остается менее 250 зрелых особей. Киты гибнут из-за сетей, столкновений с кораблями и снижения скорости размножения.

Кроме того, вскоре могут исчезнуть 33 вида лемуров. Основной причиной для этого стала вырубка лесов и охота в Африке и на Мадагаскаре.

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