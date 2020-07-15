5 вариантов отдыха этим летом

Поехать в загородный дом
Уехать из душного города летом — всегда хорошая идея! И если собственного дома за городом у вас нет, это не повод отказываться от отдыха на природе. Вариантов дачных домов, сдающихся в аренду, сейчас так много, что вы точно найдете подходящий вам по стоимости и условиям проживания.
Летом в загородном доме можно устроить застолье с шашлыками, а отличное сопровождение к нему подберет умная колонка Капсула от Mail.ru Group. Она включит музыкальный плейлист, составленный на основе ваших предпочтений, или расскажет последние новости из мира политики, экономики и спорта.
Искупаться на городском пляже
Источник: Агентство «Москва»
Варианты отдыха на свежем воздухе можно найти и в городе, и это не только прогулки в парках! Во время летней жары можно сходить на городской пляж — в этом году Роспотребнадзор особенно тщательно следит за ними, и зоны для купания открываются только с его разрешения. Во многих городах пляжи открылись в меньшем количестве, чем обычно, зато с соблюдением санитарных норм.
Даже если сам процесс купания не приносит вам особой радости, пляж — это отличное место, чтобы расслабиться: позагорать, почитать книжку или просто провести день с друзьями.
Организовать домашнюю вечеринку
Это лето — уникальная возможность собрать всех друзей в одном месте. Ведь большинство из них не разъехались по отпускам и так же, как вы, сидят дома. Организацию домашнего праздника можно почти полностью доверить Капсуле. С помощью нее вы сможете позвонить вашим друзьям ВКонтакте и позвать их к себе, а когда они придут, умная колонка поможет хорошо провести время. Она включит любимые песни или воспроизведет плейлист ВКонтакте любого из присутствующих друзей, а еще поднимет вам настроение, рассказав забавные факты. Кстати, заказать еду для вечеринки вы также можете с помощью умной колонки — Капсула уже умеет повторять заказы в Delivery Club.
Если у вас есть дети, Капсула найдет, чем занять их, пока вы будете проводить время с гостями. Колонка расскажет ребенку сказку, поиграет с ним в игру или займется его образованием — например, поможет запомнить таблицу умножения.
Пойти в музей
Источник: Агентство «Москва»
В музеи сейчас пускают только в масках и с соблюдением всех мер предосторожности, зато посетителей там мало как никогда! Количество людей в залах ограничено, и попасть в музей можно только в свой сеанс. Кроме того, вы не столкнетесь с очередями в кассу, ведь большинство музеев сейчас пускают гостей только по электронным билетам.
К посещению музея лучше подготовиться заранее, и речь не только о чтении новых правил. Узнать больше о выставке, на которую вы идете, вам поможет Капсула. Пока вы собираетесь, она расскажет вам, что означает незнакомое слово в названии выставки или кем был один из тех, чьи работы будут на ней представлены.
Устроить велопрогулку
Чтобы добавить в обычные прогулки немного спорта, возьмите с собой велосипед. Покупать свой совсем не обязательно — в большинстве городов его можно взять напрокат. На велосипеде вы доедете в те места, дойти до которых обычно не хватает времени и сил, или просто покатаетесь по любимым улицам города.
Кстати, если отправиться в велосипедную поездку вместе с кем-то и захватить с собой бутерброды, напитки и пляжный коврик, то можно остановиться в парке и устроить там пикник.