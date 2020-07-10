Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали препринт научной статьи, в которой говорится о проведенном исследовании воздействия коронавируса на лимфоциты, — клетки крови, отвечающие за иммунитет.
Как сказано в аннотации к препринту, лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови. — «Известия») является типичным симптомом у пациентов с COVID-19. Ученые изучили состояние 55 выздоровевших от коронавирусной инфекции людей, чтобы узнать, как меняется со временем количество иммунных клеток в их крови.
У пациентов с COVID-19 всё еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4−11 недель. Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям.
Причем пациенты не показали даже тенденции к восстановлению числа лимфоцитов в течение всего периода наблюдения. Российские ученые подтверждают, что стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови может быть следствием перенесенного вирусного заболевания. Однако механизмы, вызывающие потерю отдельных популяций иммунных клеток, пока еще хорошо не изучены, сообщил «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада.
— Известно, что их перманентная потеря может вызываться не только хроническими инфекциями, — пояснил ученый.
Сама по себе лимфопения встречается при различных патологических состояниях: вследствие длительной вирусной инфекции, иммунодефицита, патологий костного мозга
Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов. Это своего рода солдаты, которые должны бороться с вредоносным вирусом, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз— участник проекта «5−100») Павел Волчков.
— А после инфекции в организме происходит «демобилизация», так как такое количество активированных
О том, что коронавирус способен поражать клетки иммунитета, ранее сообщали китайские ученые из Фуданьского университета. В апреле этого года в ведущем мировом научном журнале Nature была опубликована их работа, в которой утверждалось, что в лабораторных условиях SARS-Cov-2 способен заражать
— В данной статье было написано, что некоторые коронавирусы, например MERS (ближневосточный респираторный синдром), способны вызывать гибель клеток иммунной системы, запуская определённый каскад биохимических реакций, — рассказал «Известиям» заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.
Для SARS-Cov-2 четких подтверждений такой возможности пока не обнаружено. Ни один из коронавирусов в отличие от ВИЧ не может размножаться в иммунных клетках.
Как подчеркнул эксперт, MERS приводил к более высокой смертности, чем COVID-19, отчасти
— Лимфоциты поражают ВИЧ, вирусы герпеса и некоторые другие вирусы, — сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. —
Что касается коронавируса, то сейчас главное — это тщательное изучение инфекционного процесса в организме пациентов, что даст наиболее важные данные о выработке полноценного иммунного ответа или сложностях в этом процессе, считает эксперт.
Некоторые специалисты уже сравнивали коронавирус нового типа с ВИЧ и даже говорили об их сходстве.
— При
Для коронавируса такая возможность не доказана. Поэтому COVID-19 и ВИЧ — это принципиально разные патогены.
— COVID-19 — это вирус, вызывающий острую, а значит, краткосрочную инфекцию, — пояснил Павел Волчков. — На сегодняшний день нет ни одного случая коронавируса, который бы перешел из острой фазы в хроническую, то есть стал жить в организме человека. Данный патоген поражает фактически все органы и ткани, в силу того что рецепторы на поверхности клеток, за которые он цепляется, находятся практически на всех типах тканей. По этой причине он теоретически может инфицировать и клетки иммунной системы, что действительно может вызывать их гибель.
ВИЧ — это вирус, вызывающий хроническую инфекцию именно иммунной системы, никаких других тканей он не поражает. Говоря точнее, вирус инфицирует и живет исключительно в CD4
Что касается препринта ученых из Уханя, то они в выводах к своей статье проводят параллель со СПИДом и гепатитом С. Также исследователи утверждают, что им еще предстоит выяснить, как долго будут длиться фенотипические изменения и потенциальные дисфункции лимфоцитов у выздоровевших пациентов.