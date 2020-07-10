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07:35 (мск), источник: Известия

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета

Защитная система организма не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 10.07
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Источник: Reuters
Ученые из КНР предупреждают: многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления. Хроническое повреждение этих иммунных клеток чаще всего вызывает ВИЧ. Однако российские специалисты говорят, что, в отличие от вируса иммунодефицита человека, SARS-CoV-2 не способен размножаться в лимфоцитах. Поэтому описанные нарушения работы защитной системы организма могут носить длительный, но не перманентный характер.

Атака на защитников

Ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали препринт научной статьи, в которой говорится о проведенном исследовании воздействия коронавируса на лимфоциты, — клетки крови, отвечающие за иммунитет.

Как сказано в аннотации к препринту, лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови. — «Известия») является типичным симптомом у пациентов с COVID-19. Ученые изучили состояние 55 выздоровевших от коронавирусной инфекции людей, чтобы узнать, как меняется со временем количество иммунных клеток в их крови.

У пациентов с COVID-19 всё еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4−11 недель. Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям.
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Причем пациенты не показали даже тенденции к восстановлению числа лимфоцитов в течение всего периода наблюдения. Российские ученые подтверждают, что стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови может быть следствием перенесенного вирусного заболевания. Однако механизмы, вызывающие потерю отдельных популяций иммунных клеток, пока еще хорошо не изучены, сообщил «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада.

— Известно, что их перманентная потеря может вызываться не только хроническими инфекциями, — пояснил ученый.

Бойцы невидимого фронта

Сама по себе лимфопения встречается при различных патологических состояниях: вследствие длительной вирусной инфекции, иммунодефицита, патологий костного мозга и т. д. Наиболее частым инфекционным заболеванием, вызывающим снижение лимфоцитов, является СПИД, при котором разрушаются пораженные ВИЧ CD4 Т-клетки (CD4 расшифровываются как cluster of differentiation, — это особая группа Т-клеток, а именно Т-хелперов, которые помогают другим клеткам уничтожать инфицирующие организмы). Однако в этом случае повреждения иммунной системы носят хронический характер.

В случае же с коронавирусом речь идет о хоть и длительной, но обратимой дисфункции иммунитета.
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Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов. Это своего рода солдаты, которые должны бороться с вредоносным вирусом, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз— участник проекта «5−100») Павел Волчков.

— А после инфекции в организме происходит «демобилизация», так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно, подчеркнул эксперт. — После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся «клетками памяти». Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками.

Иммунная дисфункция

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О том, что коронавирус способен поражать клетки иммунитета, ранее сообщали китайские ученые из Фуданьского университета. В апреле этого года в ведущем мировом научном журнале Nature была опубликована их работа, в которой утверждалось, что в лабораторных условиях SARS-Cov-2 способен заражать Т-лимфоциты. Однако позже статья была отозвана самими авторами — выяснилось, что им следовало использовать первичные Т-клетки вместо лабораторных линий для достоверного результата.

— В данной статье было написано, что некоторые коронавирусы, например MERS (ближневосточный респираторный синдром), способны вызывать гибель клеток иммунной системы, запуская определённый каскад биохимических реакций, — рассказал «Известиям» заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Для SARS-Cov-2 четких подтверждений такой возможности пока не обнаружено. Ни один из коронавирусов в отличие от ВИЧ не может размножаться в иммунных клетках.

Как подчеркнул эксперт, MERS приводил к более высокой смертности, чем COVID-19, отчасти из-за угнетения иммунного ответа.

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— Лимфоциты поражают ВИЧ, вирусы герпеса и некоторые другие вирусы, — сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. — Из-за этого иммунный ответ на инфекцию может замедляться или быть неполноценным.

Что касается коронавируса, то сейчас главное — это тщательное изучение инфекционного процесса в организме пациентов, что даст наиболее важные данные о выработке полноценного иммунного ответа или сложностях в этом процессе, считает эксперт.

Не путать с ВИЧ

Некоторые специалисты уже сравнивали коронавирус нового типа с ВИЧ и даже говорили об их сходстве.

В частности, лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявлял о лабораторном происхождении COVID-19 и о том, что его геном содержит в себе элементы ВИЧ. Однако позже эти идеи подверглись жесткой критике со стороны научного сообщества.

— При ВИЧ-инфекции поражаются клетки иммунной системы. Причем их инфицирование является основным способом репликации вируса иммунодефицита человека, — сказала «Известиям» сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

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Для коронавируса такая возможность не доказана. Поэтому COVID-19 и ВИЧ — это принципиально разные патогены.

— COVID-19 — это вирус, вызывающий острую, а значит, краткосрочную инфекцию, — пояснил Павел Волчков. — На сегодняшний день нет ни одного случая коронавируса, который бы перешел из острой фазы в хроническую, то есть стал жить в организме человека. Данный патоген поражает фактически все органы и ткани, в силу того что рецепторы на поверхности клеток, за которые он цепляется, находятся практически на всех типах тканей. По этой причине он теоретически может инфицировать и клетки иммунной системы, что действительно может вызывать их гибель.

ВИЧ — это вирус, вызывающий хроническую инфекцию именно иммунной системы, никаких других тканей он не поражает. Говоря точнее, вирус инфицирует и живет исключительно в CD4 T-клетках, рассказал эксперт.

Что касается препринта ученых из Уханя, то они в выводах к своей статье проводят параллель со СПИДом и гепатитом С. Также исследователи утверждают, что им еще предстоит выяснить, как долго будут длиться фенотипические изменения и потенциальные дисфункции лимфоцитов у выздоровевших пациентов.

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