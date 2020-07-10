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04:57 (мск), источник: Известия

Обонятельные типы: собак учат выявлять COVID на пунктах погранконтроля

Согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих превышает 80%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:10 MSK, 10.07
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Источник: Известия
Ученые рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые могут выявлять зараженных коронавирусом людей в аэропортах и на пунктах пограничного контроля. Об этом «Известиям» заявила руководитель финской исследовательской группы DogRisk. Обученные четвероногие помогут сэкономить средства, выделяемые на создание технологий проверки. В ФРГ подобный эксперимент проводят вооруженные силы. Как рассказали «Известиям» исследователи, результат испытаний на 80−90% успешный. Однако пока проект находится на начальной стадии, ученые внимательно следят за состоянием питомцев и всё еще не отрицают риск заражения собаки от человека.

Четвероногая помощь

На протяжении трех месяцев ученые из Хельсинкского университета работают с «медицинскими» собаками, которые с помощью нюха способны обнаружить COVID-19. Кинолог и координатор финского исследования Сюзанна Паавилайнен рассказала «Известиям», что лучшие из четвероногих учеников смогли найти положительные образцы SARS-CoV-2 всего после четырех часов тренировок. Остальным потребовалось несколько недель, чтобы отличать пациентов с вирусом.

Результат исследований почти на 90% успешный. Это позволяет сделать вывод о том, что чутье собак порой даже лучше, чем представленные на рынке тесты на коронавирус.
Анна Хельм-Бьеркман
руководитель группы DogRisk
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По ее словам, сейчас специалисты изучают, что удается обнаружить собакам, когда они отмечают образец как положительный. В целом собака обладает невероятным нюхом, и когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствует — настолько, что способна уловить вирус даже в выдыхаемом воздухе, сообщали ранее эксперты. Исследования о чувствительности обученных питомцев помогут улучшить технологии проверки на COVID-19.

— Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб, — подчеркнула собеседница.

Обученные собаки могут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, благодаря им получится сэкономить, отмечают эксперты. Четвероногих друзей уже присылают помогать на пограничном контроле Финляндии, и, как отмечают специалисты, это направление стоит развивать в других странах, в том числе и в России.

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— Мы рассчитываем, что сможем подготовить собак уже к осени, ведь ожидается вторая волна. Однако пока ограниченные финансы мешают нам развивать исследование, потому мы были бы рады научному сотрудничеству с РФ, — отметила собеседница.

Между тем президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил «Известиям», что использование специальных собак на границах — перспективное направление, ведь четвероногие в других странах уже давно успешно справляются в аналогичных областях. Например, определяют раковые заболевания и проблемы с печенью на ранних стадиях. К сожалению, в России пока подобных инициатив нет, но, по мнению эксперта, это было бы полезно.

Нюх собаки — не обмануть, чего не скажешь о приборах. Бесконтактные термометры, которые используют сейчас в аэропортах гораздо менее эффективны, ведь допускают неточности.
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По его словам, результаты проверки собаками на 90−99% совпадают с результатами тестов. Кроме того, эта технология полезна для стран со слабой системой здравоохранения, где проблематично использовать дорогостоящее оборудование.

За финнами научить собак «вынюхивать» вирус смогли исследователи из Великобритании. В апреле британская ассоциация Medical Detection Dogs вместе со специалистами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины LSHTM, а также университета Дарема создали группу из шести собак. По их данным, четырехлапым удается обнюхивать до 750 человек в час. Подобный результат говорит о том, что натренированные собаки смогут существенно ускорить работу на пограничном контроле.

В ответе за тех, кого научили

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В Германии подобное исследование в начале июля запустили при участии вооруженных сил. Школа по подготовке служебных собак бундесвера (SDstHundeBw) в Ульмене в настоящее время сотрудничает с Университетом ветеринарной медицины (TiHo) в Ганновере. Совместный проект находится на стадии испытаний, псов обучают анализу образцов слюны с неактивными вирусами. Собаки бундесвера уже могут обнаруживать не только взрывчатые вещества и наркотики, но и больных онкологией и диабетом, а теперь еще и «чумой» 2020 года. По данным исследователей, 80% животных проходят испытание успешно.

— Наш эксперимент только начался, говорить об использовании собак в тех или иных сферах пока рано, мы следим за процессом, — заявил «Известиям» представитель бундесвера Ульрих Фонроберт.

Член исследовательской группы TiHo Паула Джендри заявила в интервью Spiegel, что испытания должны проходить в совершенно разных условиях, чтобы убедиться, что никто не сможет заразиться высокоинфекционными образцами.

Согласно некоторым данным, существует риск заражения собак от человека.
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В марте газета South China Morning Post сообщила, что заболевший коронавирусом померанский шпиц из Гонконга умер. Первый результат анализа, который брали у пса, показал небольшое количество SARS-CoV-2 в образцах. Повторные пробы также продемонстрировали «слабоположительные» результаты. Ученые школы общественного здравоохранения и колледжа ветеринарной медицины городского университета Гонконга отметили, что последовательность результатов подтверждает: заражение собаки от человека возможно.

Финские ученые пока сохраняют оптимизм, но держат руку на пульсе.

— До сих пор не было случаев заражения ни кинологов, ни собак, участвующих в эксперименте, но если вирус изменится, это станет возможно, — отметила в беседе с «Известиями» Анна Хельм-Бьеркман.

Представители Международного фонда защиты животных не смогли предоставить оперативный ответ на запрос «Известий».

В школе служебных собак ФРГ только начинается обсуждение рисков. Всего в их распоряжении 300 питомцев, которые защищали граждан по всему миру от мин и наркотиков. Вероятно, именно эти четвероногие герои смогут остановить вирус, которому уже удалось пройти почти через все границы.

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