575 000 жертв. Как десять лет назад в России не заметили смертельный грипп

Ко всеобщему удивлению, на этот раз губительный вирус пришёл вовсе не из Китая. Первая вспышка штамма H1N1 произошла в Мексике — инфекция передалась 5-летнему ребёнку, опрометчиво поигравшему на ферме в местности Ла Глориа (штат Веракруз) с заболевшими поросятами азиатской породы. Вскоре захворали родители малыша, бабушка, дедушка, а затем заразу привезли и в столицу страны Мехико. Правительство объявило об обязательном ношении масок гражданами, закрыло торговые центры и запретило публичные мероприятия — но ситуацию это не спасло. Вирус ударил по США с Канадой: за две недели апреля были инфицированы 1 500 человек, семеро скончались. Симптомы проявлялись через 4−6 дней после заражения — головная боль, температура 39−40 градусов, сухой кашель, насморк, ломота в суставах.
Ближе к лету количество умерших начало исчисляться тысячами — 11 июня 2009 года ВОЗ официально сообщила о старте эпидемии «свиного гриппа»: первой пандемии за последние 40 лет.
Только сейчас стало ясно, насколько опасна была эта болезнь, которой тогда не придали значения.
Зараза через колбасу
Осенью 2009 года я был в командировке на Западной Украине. Там ходили совершенно жуткие слухи насчёт «свиного гриппа»: якобы власти скрывают истинный масштаб заражения, а на самом деле тысячи трупов по ночам закапывают бульдозерами в специально вырытых котлованах. Народ напрочь отказывался верить правительству о числе жертв, яростно скупая в аптеках маски и приобретая по объявлениям жулья «чудодейственные лекарства». В учебных заведениях Украины (школы, институты, техникумы) ввели трёхнедельные каникулы. Чеснок чудовищно подорожал, поскольку считался «объективной защитой» против заграничной инфекции. Короче, как говорится, найдите десять отличий от ситуации с эпидемией COVID-19. Согласно первоначальной информации Всемирной организации здравоохранения, от распространения штамма H1N1 умирали в основном взрослые люди — от 25 до 45 лет, а стариков и детей он якобы не терзал.
Всюду на планете массово отказывались от потребления свинины, ветчины и всяких безобидных сосисок: до такой степени, что свиноводы мира взмолились о переименовании вируса в «мексиканский» или «калифорнийский», иначе им грозило полное разорение.
Зараза через колбасу не передавалась, но паникёров это не волновало.
Заперли вирус на корабле
Что интересно — у самих свиней штамм H1N1 грандиозной смертности не вызывал: погибало в среднем около 1% процента заболевших животных. А ведь у хрюшек не было хорошо оборудованных больниц и квалифицированных врачей. Вот люди переносили грипп гораздо хуже хавроний. Человечество заражалось повсеместно — от брызг, распространяемых при кашле больного, и от прикосновений к поверхностям, где находился вирус. Китай первым из государств 26 апреля 2009 года стал сажать на карантин граждан страны, вернувшихся из «опасных областей», полиция Гонконга оцепила гостиницу в центре города и неделю не выпускала оттуда постояльцев: внутри жила туристка, у которой диагностировали «свиной грипп». Австралия заперла 2 000 пассажиров на круизном лайнере у своего побережья: им не разрешали им сойти на берег, подозревая инфекцию. 24 октября 2009 года президент США Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение: вирус H1N1 уже убил 1 000 человек из двадцати тысяч заболевших американцев. Загадочный факт: как и в 1918 году (во время эпидемии «испанки»), врачи слишком поздно предупредили об опасности аспирина для больных новой заразой: приём этого лекарства привёл к повышенной смертности пациентов.
Эпидемия в Забайкалье
В России «свиной грипп» появился 23 мая 2009 года: его привёз турист, вернувшийся из США. Всё лето H1N1 вёл себя довольно вяло, но уже 20 сентября российскими врачами был зафиксирован первый летальный исход. Подсчитано, что за 2 месяца (с сентября по ноябрь) в РФ от нового вируса скончались 545 человек, хуже всего пришлось Забайкальскому краю, где умерли 16 жителей региона. Впрочем, паники не было — несмотря на призывы носить медицинские маски, их мало кто надевал: ажиотажа в аптеках не наблюдалось. В Свердловской области временно прекратили занятия в школах и институтах, в Карачаево-Черкесии закрыли технологическую академию: от «свиного гриппа» в республике умерли две молодые студентки. Посетителей опасных стран (той же Америки или Мексики) сажали на изоляцию: но в целом это были единичные случаи.
Общенационального карантина в России не вводилось, хотя заболевшие были в каждом регионе.
Да и в других странах серьёзно на эту тему не «парились»: Индия замеряла приезжим температуру в аэропортах, аналогично поступали и китайские власти, стараясь выявить больных с помощью термометров и анкет. Нам повезло — чаще болеть в РФ начали в сентябре, а уже 16 ноября 2009 года в доступе появилась вакцина от новой инфекции. Впрочем, её польза давно под вопросом — депутат парламента ФРГ Вольфганг Водарг заявил, что эпидемия была организована искусственно, а фармацевтические компании, в чьих интересах действовал ВОЗ, якобы заработали на продаже лекарств $18 миллиардов. Так это или нет, сказать сложно — в 2010 году пандемия завершилась.
Полмиллиона забытых смертей
Считается, что вирус «свиного гриппа» по составу наиболее близок к знаменитой «испанке» — пандемии, уложившей в 1918—1919 гг. в могилы от 17 до 50 миллионов человек. Самые неприятные открытия были сделаны уже через несколько лет, когда «свинку» изрядно позабыли. Официально от штамма H1N1 умерли 18 449 человек, однако в 2013 году Всемирная организация здравоохранения провела масштабную проверку: в ходе исследований выяснилась ужасная подробность: людей старше 65 лет, умерших от «свиного гриппа», доктора не включали в статистику, полагая, что они скончались от возрастных причин или других осложнений со здоровьем.
Количество жертв, таким образом, оказалось огромным: их точное число не могут подсчитать до сих пор. Самая скромная цифра — 150 000 человек, самая большая — 575 000.
Даже от коронавируса на данный момент пока умерло меньше. В общем, конкретный случай показывает две вещи — хорошую и плохую. Хорошая — любая пандемия переживается куда спокойнее, если нет сумасшествия в СМИ и всеобщей паники. Плохая — вполне возможно, об истинном числе людей, скончавшихся от COVID-19 во всем мире, нам предстоит узнать лишь через несколько лет.