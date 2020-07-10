Российская вакцина сформировала иммунитет к коронавирусу у добровольцев

«Данные, полученные специалистами… свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19… В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», — говорится в сообщении ведомства, которое поступило в «Ъ».
15 июля заканчивается срок нахождения в стационаре первой группы добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины. Их выпишут из военного медучреждения и вернут в места постоянной дислокации. 13 июля второй группе добровольцев введут второй компонент вакцины от коронавируса. «Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — говорится в сообщении.
9 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России до промышленного производства могут дойти 3−4 вакцины. Всего ведутся исследования по 17 перспективным разработкам. По словам министра, в России вакцинация будет добровольной.