10:51 (мск), источник: Lenta.Ru
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки
Коронавирус выявлен почти у 66 тысяч человек, свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
За все время в стране столкнулись с COVID-19 более 3,1 миллиона человек, страна
9 июля американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как сейчас инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии. Кроме того, в США ее пока не научились контролировать.