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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки

Коронавирус выявлен почти у 66 тысяч человек, свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:34 MSK, 10.07
Инфицировано707 301+6 509
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
26.069.07
Скончалось10 843+176
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
26.069.07
Выздоровело481 316+8 805
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
26.069.07
Инфицировано12 270 172+226 250
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
26.069.07
Скончалось554 953+5 419
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
26.069.07
Выздоровело6 741 323+152 838
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
26.069.07
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Источник: AP 2020

За все время в стране столкнулись с COVID-19 более 3,1 миллиона человек, страна по-прежнему занимает первое место в мире по этому показателю. С начала эпидемии от коронавируса в США скончались более 133 тысяч, выздоровели — 970 тысяч человек.

9 июля американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.

По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как сейчас инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии. Кроме того, в США ее пока не научились контролировать.

Ученые используют лошадей для лечения COVID-19
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9 июля© Ньюстюб
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